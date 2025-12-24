O reclamă de Crăciun devine virală și face înconjurul lumii. Reclama, pentru un lanț de supermarketuri, este de fapt un film de animație despre un lup vegetarian și are în prezent peste un miliard de vizualizări. O reclamă realizată de la un capăt la altul de o echipă de artiști, în timp ce giganți globali precum Coca-Cola și-au făcut în ultimii ani reclamele folosind inteligența artificială.

