Live TV

O țară din Orientul Mijlociu revine la serviciul militar obligatoriu după 35 de ani. Până la 10.000 de tineri vor fi recrutați anual

Data publicării:
A Royal Jordanian Armed Forces UH-60 Black Hawk aircraft drops off Jordanian armed forces during a live fire demonstration as part of exercise Eager L
Programul vizează recrutarea până în februarie a 6.000 de bărbaţi de 18 ani. Sursa foto: Profimedia Images

O nouă lege adoptată luni de o țară din Orientul Mijlociu reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbați începând din 2026, după o pauză de 35 de ani. Programul prevede recrutarea a până la 10.000 de tineri anual, iar neprezentarea va fi sancționată cu pedepse cu închisoarea, potrivit autorităților.

În august, prinţul moştenitor Hussein bin Abdallah al Iordaniei anunţase revenirea la serviciul militar obligatoriu în scopul „de a pregăti tinerii să fie capabili să servească şi să îşi apere ţara”, scrie Agerpres. Guvernul a trimis apoi proiectul de lege în parlament. După adoptare, textul mai trebuie ratificat şi apoi înaintat regelui spre aprobare.

Conform agenţiei oficiale de presă Petra, Camera Reprezentanţilor a aprobat cu o largă majoritate în şedinţa de luni „o lege amendată privind serviciul naţional şi de rezervă”.

Şedinţa a avut loc în prezenţa prim-ministrului Jaafar Hassan, care a declarat că legea „va face parte dintre priorităţile guvernului în perioada următoare, în vederea aplicării ei la începutul lunii februarie”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Mohammed al-Momeni, a precizat anterior că programul vizează recrutarea până în februarie a 6.000 de bărbaţi de 18 ani şi, pe termen mai lung, a 10.000 pe an. Neprezentarea pentru serviciul militar va fi pedepsită cu închisoare între trei luni şi un an.

Iordania a renunţat la serviciul obligatoriu în 1991, cu trei ani înainte de semnarea tratatului de pace cu Israel în 1994. Purtătorul de cuvânt al-Momeni a respins orice legătură între restabilirea serviciului militar şi declaraţiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a părut să susţină în august ideea „Marelui Israel”.

Expresia face aluzie la limitele teritoriale biblice din vremea regelui Solomon care înglobau Cisiordania actuală, dar şi o parte din teritoriilor situate în ţări vecine (Iordania, Liban, Siria) şi pe care ultranaţionaliştii israelieni visează să le ocupe.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
4
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
spor de hemoroizi
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până...
Ultimele știri
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii
Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
putin beni
Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate
Palestinian Prisoners Transported In Preparation For Gilad Shalit Exchange
Închisoarea subterană a Israelului, unde palestinienii sunt deținuți fără acuzații și nu văd niciodată lumina zilei (The Guardian)
Swedish and Polish military holds exercise on the strategically important island of Gotland
Schimbare la 180° în rândul polonezilor. Singurii care mai susțin revenirea la armata obligatorie sunt cei de peste 70 de ani
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
Red Cross transport bodies of two deceased hostages, kidnapped during October 7, 2023, attack on Israel by Hamas, after they were handed over by Hamas militants, in Deir Al-Balah
Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
La ce vârstă ies la pensie cadrele militare: câţi ani trebuie să fi muncit pentru stat
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu