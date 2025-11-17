O țară din Orientul Mijlociu revine la serviciul militar obligatoriu după 35 de ani. Până la 10.000 de tineri vor fi recrutați anual

O nouă lege adoptată luni de o țară din Orientul Mijlociu reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbați începând din 2026, după o pauză de 35 de ani. Programul prevede recrutarea a până la 10.000 de tineri anual, iar neprezentarea va fi sancționată cu pedepse cu închisoarea, potrivit autorităților.

În august, prinţul moştenitor Hussein bin Abdallah al Iordaniei anunţase revenirea la serviciul militar obligatoriu în scopul „de a pregăti tinerii să fie capabili să servească şi să îşi apere ţara”, scrie Agerpres. Guvernul a trimis apoi proiectul de lege în parlament. După adoptare, textul mai trebuie ratificat şi apoi înaintat regelui spre aprobare.

Conform agenţiei oficiale de presă Petra, Camera Reprezentanţilor a aprobat cu o largă majoritate în şedinţa de luni „o lege amendată privind serviciul naţional şi de rezervă”.

Şedinţa a avut loc în prezenţa prim-ministrului Jaafar Hassan, care a declarat că legea „va face parte dintre priorităţile guvernului în perioada următoare, în vederea aplicării ei la începutul lunii februarie”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Mohammed al-Momeni, a precizat anterior că programul vizează recrutarea până în februarie a 6.000 de bărbaţi de 18 ani şi, pe termen mai lung, a 10.000 pe an. Neprezentarea pentru serviciul militar va fi pedepsită cu închisoare între trei luni şi un an.

Iordania a renunţat la serviciul obligatoriu în 1991, cu trei ani înainte de semnarea tratatului de pace cu Israel în 1994. Purtătorul de cuvânt al-Momeni a respins orice legătură între restabilirea serviciului militar şi declaraţiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a părut să susţină în august ideea „Marelui Israel”.

Expresia face aluzie la limitele teritoriale biblice din vremea regelui Solomon care înglobau Cisiordania actuală, dar şi o parte din teritoriilor situate în ţări vecine (Iordania, Liban, Siria) şi pe care ultranaţionaliştii israelieni visează să le ocupe.

Editor : M.I.