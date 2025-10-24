Live TV

Analiză Moștenirea israeliană a războiului din Fâșia Gaza: izolarea internațională. „Are puterea de a transforma națiunea într-un lepros”

Data publicării:
Global protest called by the international organization Global March to Gaza, in Madrid
Protest pro-Palestina la Madrid. Foto: Reuters
Din articol
Creșterea boicoturilor academice Artele

Fanilor israelieni ai fotbalului li s-a interzis să participe la un meci în Anglia, graffiti cu „Gaza liberă” în Berlin, apeluri la excluderea Israelului din concursul  muzical Eurovision, angajamentul a mii de personalități de la Hollywood de a boicota instituțiile cinematografice israeliene. Acestea sunt doar câteva exemple recente care contribuie la sentimentul crescând de izolare internațională al israelienilor ca urmare a războiului din Gaza – chiar și după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu și asupra încetării războiului, scrie The Christian Science Monitor.

Prima etapă a armistițiului a fost pusă în aplicare săptămâna trecută sub forma unui schimb emoționant de ostatici israelieni pentru prizonieri și deținuți palestinieni. Cu toate acestea, israelienii simt efectele izolării în mediul academic, în artă și în sport.

„După 7 octombrie, Israelul a primit multă simpatie și înțelegere pentru situația noastră, și am fost recunoscători pentru asta”, spune Shlomi Barzel, purtătorul de cuvânt al Asociației Israeliene de Fotbal, referindu-se la atacul Hamas care a ucis 1.200 de persoane și a luat 251 de ostatici.

„Dar, pe măsură ce timpul trecea și situația din Gaza devenea din ce în ce mai complicată, am descoperit că lumea nu era atât de interesată de ceea ce se întâmpla în Israel, inclusiv de atacurile cu rachete ale Hezbollah și ale rebelilor Houthi”, spune el. „Pentru ei, Israelul pur și simplu înnebunise.”

Limbajul multora dintre cei care protestează față de Israel și cer boicoturi, inclusiv noile decizii anunțate de Universitatea din Amsterdam după încetarea focului și de facultatea Universității McGill din Montreal chiar înainte de aceasta, se bazează pe acuzații că războiul Israelului împotriva Hamas s-a transformat într-un genocid propriu-zis.

Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a publicat în iunie un raport în care acțiunile Israelului sunt catalogate drept genocid, acuzație pe care Israelul a respins-o ca fiind „distorsionată și falsă”.

Dar percepția că Israelul a exagerat în campania sa împotriva Hamas – peste 67.000 de persoane au fost ucise în Gaza, printre care militanți, dar și peste 18.000 de copii, potrivit înregistrărilor medicale din Gaza – a făcut ca Israelul să devină din ce în ce mai toxic.

Un sondaj al Pew Research Center publicat în iunie a constatat că opiniile despre Israel în 20 din cele 24 de țări chestionate sunt în mare majoritate negative. În țări precum Australia, Grecia și Spania, de exemplu, trei sferturi sau mai mult dintre respondenți au exprimat opinii nefavorabile despre Israel. Sondajul a relevat, de asemenea, că 58% dintre israelieni consideră că țara lor nu este respectată la nivel internațional.

Gabriella Shalev, fost ambasador al Israelului la ONU, spune că este prea devreme pentru a spune dacă încetarea focului poate inversa singură declinul rapid al reputației internaționale a Israelului.

„O mare parte din prejudiciu a fost deja făcută și provine din preocupări politice și umanitare mai profunde. Îmbunătățirea durabilă va depinde de angajamente credibile și susținute în domeniul diplomației, al responsabilității și al abordării suferinței civile”, spune ea.

„Recâștigarea încrederii va necesita transparență, reținere și un angajament sincer pentru a demonstra că Israelul caută cu adevărat stabilitatea și o cale către pace. Nu cred că acest lucru poate fi realizat cu actualul guvern de extremă dreapta și radical.”

Creșterea boicoturilor academice

„Cred că reputația universităților israeliene a fost afectată într-un mod care va fi dificil de reparat”, spune Milette Shamir, vicepreședinte al Universității Tel Aviv, responsabilă cu colaborarea academică internațională.

Chiar înainte de război, universitarii din Israel au fost primii care au suferit consecințele respingerii de către colegii, instituțiile și asociațiile din străinătate.

„Cred că mulți dintre colegii noștri [din străinătate] au impresia greșită că boicoturile vor exercita presiune asupra guvernului israelian pentru a-și schimba politicile. Ei nu văd ceea ce vedem noi, și anume că guvernul nu este deloc afectat de boicoturile academice”, spune dr. Shamir.

Deși boicoturile împotriva mediului academic israelian existau și înainte, ea atribuie creșterea acestor sancțiuni mișcării de protest din campusurile universitare americane din primăvara anului 2024. Aceasta a fost urmată de o altă serie de acțiuni în luna martie a acestui an, când politicile israeliene – după eșecul celui de-al doilea acord de încetare a focului – au agravat criza alimentară din Gaza.

„La început, majoritatea incidentelor [de excludere și boicot] au avut loc în Statele Unite, dar acum arena care ne îngrijorează cel mai mult este Europa”, spune ea.

Aproximativ o treime din finanțarea cercetării din Israel provine de la Uniunea Europeană, notează ea, iar acest lucru este acum în pericol.

Pe lângă boicoturile explicite, există și boicoturi ascunse, spune dr. Shamir, care includ „ignorarea, întreruperea bruscă a legăturilor, respingerea de către editorii de reviste a articolelor academice înainte chiar de a fi evaluate”.

„Toate acestea sunt speculații, pentru că nimeni nu spune: «Am încetat să-ți mai trimit e-mailuri pentru că ești israelian»”, adaugă ea.

Acest sentiment de izolare este deosebit de alarmant pentru universitarii israelieni care – în special, dar nu numai în domeniul științelor – se bazează pe rețele internaționale pentru a colabora în cercetare. Acesta este și modul în care sunt evaluate tezele de doctorat și modul în care tinerii cercetători sunt acceptați pentru lucrări postdoctorale, momente critice în dezvoltarea lor profesională care pot prezice traiectoria contribuțiilor lor.

Artele

În septembrie, actori de la Hollywood și alți profesioniști din industrie, inclusiv vedete precum Emma Stone și Mark Ruffalo, au semnat un angajament de a nu colabora cu instituții cinematografice israeliene pe care le-au acuzat că sunt „implicate în genocidul și apartheidul împotriva poporului palestinian”.

Ca răspuns, breasla scenariștilor din Israel a condamnat acest gest ca fiind contraproductiv pentru instaurarea păcii. Președintele breslei, Nadav Ben Simon, a remarcat că, de zeci de ani, clasa creativă din Israel a muncit din greu pentru a da „voce narațiunilor palestiniene, criticilor aduse politicilor guvernamentale și perspectivelor diverse care modelează societatea noastră”. Acest lucru a inclus colaborarea cu colegi palestinieni la filme și emisiuni de televiziune.

„Astfel de măsuri riscă să reducă la tăcere tocmai vocile care luptă neîncetat pentru reconciliere și înțelegere”, a spus el.

Avigail Sperber, o regizoare de documentare din Tel Aviv, a adoptat o poziție contrară. Oricât de dureros și de deranjant ar fi boicotul, a scris ea pe Facebook, acesta ar trebui folosit de comunitatea cinematografică și de alți artiști israelieni pentru a realiza că au nevoie de ajutor din exterior pentru a se opune războiului și politicilor guvernamentale din Gaza și Cisiordania.

La fel ca mulți dintre colegii ei israelieni, Sperber se bazează pe coproducții internaționale pentru finanțare și a simțit efectele negative ale diminuării acestui tip de colaborări. Pentru ea, este un preț care merită plătit dacă va contribui la presiunea internațională care va opri războiul din Gaza.

De asemenea, este o experiență comună până acum faptul că festivalurile de film din străinătate ezită să accepte filme israeliene.

„Chiar dacă acest lucru nu provine din antisemitism sau sentimente anti-israeliene, există o înțelegere că proiecția unor astfel de filme ar putea fi complicată, deoarece ar putea fi nevoie să se facă față protestelor”, spune Sperber.

Barzel, de la Asociația de Fotbal din Israel, își îndreaptă îngrijorarea către impactul boicoturilor asupra publicului larg, spunând că se teme de ce s-ar putea întâmpla dacă organismele sportive internaționale ar boicota oficial sportivii israelieni.

„Boicotarea sporturilor unei țări este unul dintre cele mai grave lucruri care se pot întâmpla unei țări civilizate”, spune el. „Are puterea de a transforma națiunea într-un lepros, un paria.”

Citește și:

ANALIZĂ Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă să se reinventeze (BBC)

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Răspuns dur al lui Bolojan la atacurile lui Grindeanu: „Să depună...
Ultimele știri
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi morți în războiul din Ucraina: „Un sanctuar dedicat nemuririi”
Nicușor Dan a vorbit despre operațiunea de sabotaj dejucată de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-10-22 150726
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”
US Secretary of State Marco Rubio exits the Hall of Names during his tour of the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem
Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv”
Israeli Prime Minister Netanyahu meets US Vice President JD Vance, in Jerusalem
Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance
France hosts "Coalition of the Willing" summit in support to Ukraine
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața Rusiei, avertizează șeful Statului Major. Situaţia „crapă peste tot”
palestinieni - gaza-ajutoare
„Catastrofa” sanitară din Fâșia Gaza va dura generații întregi, avertizează OMS. „Pacea este cel mai bun medicament”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1...
Adevărul
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și...
Playtech
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Diane Lane își amintește de regretatul Robin Williams. „A ridicat ștacheta atât de sus”. Cei doi au jucat în...
Adevarul
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...