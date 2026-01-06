Live TV

Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump

Data publicării:
militant din Siria trage cu o armă antitanc / tancuri israeliene Merkava în Înălțimile Golan
Gruparea Uli al-Baas a fost deja implicată în mai multe incidente armate împotriva trupelor israeliene în sudul Siriei. Colaj foto: Profimedia Images / Uli al-Baas
Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24.

Ministrul de Externe sirian s-a deplasat la Paris pentru prima întâlnire cunoscută a țării sale cu Israelul din ultimele luni. O declarație comună emisă de Departamentul de Stat al SUA după discuțiile din capitala franceză a afirmat că Siria și Israelul s-au angajat să „realizeze acorduri durabile de securitate și stabilitate pentru ambele țări”.

„Ambele părți au decis să înființeze un mecanism comun de fuziune – o celulă de comunicare dedicată – pentru a facilita coordonarea imediată și continuă în ceea ce privește schimbul de informații, reducerea tensiunilor militare, angajamentul diplomatic și oportunitățile comerciale, sub supravegherea Statelor Unite”, se arată în declarație.

„Acest mecanism va servi drept platformă pentru soluționarea promptă a oricăror dispute și pentru prevenirea neînțelegerilor”.

Declarația nu precizează că Israelul se va abține de la noi atacuri sau că va restabili un acord care era în vigoare anterior.

Israelul nu are relații diplomatice cu Siria, care, în timpul jumătății de secol de guvernare a familiei Assad, a susținut public cauza palestiniană și a fost principalul aliat al statului clerical iranian, dușmanul de moarte al Israelului, în lumea arabă.

Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere într-o ofensivă fulgerătoare în decembrie 2024 de către Ahmed al-Sharaa, un fost jihadist, după mai bine de un deceniu de război civil brutal.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit și l-a lăudat pe Sharaa, acum președinte interimar și aliat al Arabiei Saudite și Turciei, ignorând scepticismul israelian.

Discuțiile de la Paris au fost mediate de Tom Barrack, un prieten de afaceri al lui Trump, ambasador în Turcia și susținător declarat al lui Sharaa.

Statele Unite au eliminat recent toate sancțiunile rămase împotriva Siriei, în speranța de a oferi țării șansa de a se integra în economia globală.

De la căderea lui Assad, Israelul a trimis trupe într-o zonă tampon patrulată de ONU, care separa forțele israeliene și siriene pe Înălțimile Golan, capturate de Israel în Războiul de Șase Zile din 1967.

Israelul, invocând un vid de putere, a declarat unilateral nul acordul de retragere din 1974 cu Siria, care menținuse în vigoare un armistițiu. Sharaa a încercat să restabilească acordul și să evite un conflict mai amplu cu Israelul, dar s-a opus insistenței Israelului de a menține o zonă demilitarizată în sudul Siriei.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a solicitat cooperarea economică cu Siria și „stabilitatea și securitatea regională”.

„S-a convenit să se continue dialogul pentru a promova obiectivele comune și a proteja securitatea minorității druze din Siria”, a declarat acesta.
Israelul a invocat violențele împotriva druzilor, care sunt prezenți și în Israel, ca motiv pentru a interveni în Siria.

În luna iulie, Israelul a lansat atacuri aeriene masive, inclusiv asupra ministerului apărării din Damasc, ceea ce i-a determinat pe unii analiști să creadă că speră să slăbească capacitățile militare ale Siriei în timp ce aceasta se afla într-un moment de slăbiciune.

