Panică în Texas după închiderea spațiului aerian la granița cu Mexic. Pentagonul confirmă că a neutralizat drone ale cartelurilor

Drone folosite de cartelurile de droguri din Mexic au pătruns în spațiul aerian american, determinând autoritățile să închidă temporar zona de zbor deasupra orașului El Paso, în Texas. Pentagonul a confirmat că a neutralizat dispozitivele, în timp ce autoritățile locale caută să stabilească motivele pentru intervenția bruscă și lipsa avertismentelor.

Departamentul de Război al SUA a anunțat că a neutralizat drone folosite de cartelurile mexicane în momentul în care a închis spațiul aerian deasupra orașului El Paso, Texas, marți noaptea, relatează BBC.

„Drone ale cartelurilor mexicane au încălcat spațiul aerian al SUA. Departamentul de Război a intervenit pentru a dezactiva dronele”, a declarat un oficial al administrației Trump după redeschiderea zonei, miercuri dimineață.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat marți, în mod neașteptat, suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional El Paso pentru 10 zile, decizie care a provocat șoc și confuzie. Primarul din El Paso, Renard Johnson, a confirmat, într-o conferință de presă de miercuri, după redeschidere, că administrația orașului nu a fost notificată.

„Ne-am trezit, ca mulți dintre voi, la miezul nopții, la ora unu dimineața, cu mesajele și apelurile prin care eram informați că spațiul nostru aerian a fost închis”, a spus el. „Comunitatea noastră s-a speriat. Pur și simplu nu poți face așa ceva”.

El a precizat că unele zboruri medicale de evacuare au fost deviate din cauza restricțiilor, iar un alt zbor care transporta echipament chirurgical „nu a mai ajuns la El Paso”.

Johnson a spus că încă așteaptă o explicație din partea FAA, „agenția principală care a luat decizia de a închide spațiul nostru aerian”. „Motivul oficial, încă încercăm să aflăm de ce a fost închis aici, în El Paso și în sudul statului New Mexico”, a adăugat el.

Autoritățile locale, luate prin surprindere

Astfel de închideri pe termen lung sunt rare. Din 2018, FAA a redus durata restricțiilor de la o medie de peste patru ore pentru fiecare lansare la puțin peste două ore, potrivit site-ului instituției. Zona restricționată a acoperit un perimetru de 10 mile în jurul orașului El Paso, incluzând părți din sudul statului New Mexico, la vest de localitatea San Teresa.

După anunțul inițial, Aeroportul Internațional El Paso a transmis că a fost informat „cu foarte puțin timp înainte” să suspende toate zborurile și că a cerut detalii suplimentare FAA. „Notificarea a fost publicată fără niciun avertisment pentru guvernele locale sau pentru controlorii de trafic aerian”, a spus Canales.

În interiorul Mexicului, cartelurile au folosit drone pentru a arunca explozibili asupra rivalilor sau forțelor de securitate, iar Jalisco New Generation Cartel are chiar o unitate specializată în drone. La graniță însă, dronele sunt folosite în principal pentru colectarea de informații și pentru operațiuni de trafic de persoane.

„Monitorizează poziția agenților de patrulare și transmit aceste informații migranților pentru a-i ghida peste frontieră”, a explicat Parker Asmann, expert în carteluri mexicane la think tank-ul Insight Crime, cu sediul în Washington. „Este vorba despre colectare de informații, supraveghere și recunoaștere.”

În zona El Paso, pe care Asmann o descrie drept un „nod” al traficului de persoane, dronele reprezintă o tehnologie relativ nouă, care înlocuiește roluri ce erau îndeplinite anterior de „observatori” aflați pe dealuri.

Activitatea dronelor în zonă este, însă, foarte frecventă, iar motivul pentru care presupusa incursiune de miercuri a dus la o închidere bruscă și extinsă a spațiului aerian rămâne neclar.

