Peste 50 de răniți după o explozie la o moschee dintr-un complex școlar din Indonezia

Zeci de persoane au fost rănite și spitalizate după ce o explozie a avut loc în timpul rugăciunilor de vineri la o moschee din incinta unui complex școlar din Jakarta, capitala Indoneziei, a declarat poliția, relatează Reuters.

Poliția investighează cauza exploziei la locul incidentului din Kelapa Gading, nordul Jakarta, a declarat șeful poliției orașului, Asep Edi Suheri, într-o conferință de presă televizată.

Numărul celor spitalizați este de 54, a spus el, adăugând că rănile variază de la minore la grave și includ arsuri.

Posturile de știri KompasTV și MetroTV au difuzat imagini cu un cordon de poliție în jurul școlii și ambulanțe în așteptare. Imaginile cu moscheea nu arată pagube semnificative.

