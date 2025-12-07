Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de rachete

Un pilot al Forțelor Aeriene Americane a supraviețuit 15 minute unui foc de rachete inamice, în timpul unei misiuni în Orientul Mijlociu, anul acesta, efectuând manevre extrem de puternice, în timp ce focoasele explodau la doar câțiva metri de avionul său de vânătoare F-16, potrivit Business Insider.

Locotenent-colonelul William Parks a fost decorat, săptămâna trecută, la Pentagon cu Medalia Steaua de Argint, a treia cea mai înaltă distincție militară din țară pentru vitejie în luptă, pentru acțiunile sale, potrivit unui comunicat de presă al Forțelor Aeriene.

Forțele Aeriene au declarat că misiunea din 27 martie a avut loc în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, care include regiunea Orientului Mijlociu, dar nu au specificat exact unde. Cu toate acestea, calendarul se aliniază cu Operațiunea Rough Rider, campania de bombardamente de o săptămână a armatei împotriva rebelilor Houthi din Yemen.

Parks a servit drept comandant al misiunii, supraveghind un grup de forțe format din 21 de avioane de atac, conducând totodată patru avioane F-16 Fighting Falcon în suprimarea apărării aeriene inamice.

Misiunile SEAD sunt concepute pentru a debloca radarele și lansatoarele de rachete sol-aer, oferind aeronavelor prietene o mai mare libertate de operare. Armata americană a vizat apărarea aeriană Houthi pe tot parcursul conflictului de la Marea Roșie.

În timpul misiunii, Parks „s-a plasat intenționat” în raza apărării antiaeriene, decizie care a permis aeronavelor americane să distrugă instalațiile de producție a rachetelor balistice.

Avionul de vânătoare al lui Parks a fost ținta unui baraj de rachete sol-aer și artilerie antiaeriană care a durat 15 minute. Pilotul a făcut cu F-16-ul o serie de manevre cu accelerație ridicată și a implementat contramăsuri în timp ce munițiile explodau la doar câțiva metri distanță.

Avioanele F-16 pot rezista la până la 9G, sau de nouă ori forța gravitațională, cu o încărcătură completă de combustibil în timpul accelerării sau al unor viraje. Corpul uman poate suporta, în general, 4-5 G pentru perioade scurte de timp; piloții de vânătoare antrenați pot suporta valori mai mari. Prea mult timp, însă, chiar și un pilot antrenat își poate pierde cunoștința.

Pericolele misiunii nu s-au încheiat aici. Parks, cu combustibilul sub nivelurile minime și încă deasupra teritoriului inamic, a coordonat rapid o „întâlnire de urgență cu două avioane cisternă separate, asigurându-i zborului său accesul la combustibilul critic și prevenind probabila pierdere a două aeronave din cauza lipsei de combustibil”, se arată în distincția sa.

„Acțiunile sale curajoase și statornice au contribuit direct la supraviețuirea partenerului său și a sa”, se spune în comunicat despre Parks, fost comandant al Escadrilei 480 Expediționare de Vânătoare.

Escadrila de vânătoare a lui Parks a învins un număr „record” de 108 drone inamice și rachete de croazieră de atac terestru în timpul desfășurării sale de opt luni, care a sprijinit o serie de operațiuni militare americane în Orientul Mijlociu, inclusiv una dedicată luptei împotriva grupării Stat Islamic, au mai transmis Forțele Aeriene într-un comunicat de presă emis duminică.

Forțele Aeriene au adăugat că Parks a demonstrat o utilizare „inovatoare” a armelor, lansând rachete ieftine ghidate cu laser și rachete aer-aer AIM-9M, vechi de zeci de ani, pentru a doborî ținte ostile, ajutând SUA să economisească peste 25 de milioane de dolari în costuri de muniție.

Angajamentul a marcat, de asemenea, prima dată în trei decenii când AIM-9M Sidewinder, o rachetă supersonică dezvoltată de Marina SUA în anii 1950, a fost utilizată cu succes în luptă.

„Este o zi rară când cineva câștigă o Stea de Argint, mai puțin de 100 fiind câștigate în epoca Forțelor Aeriene”, a declarat generalul Ken Wilsbach, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, la o ceremonie de premiere săptămâna trecută.

