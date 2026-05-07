Președintele Iranului susține că s-a întâlnit cu Mojtaba Khamenei. Ce l-a impresionat „cel mai mult” în cadrul întrevederii

Un bărbat ține în mână un poster cu Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului și fiul ayatollahului Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat joi că s-a întâlnit, la o dată neprecizată, cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, care nu a fost văzut în public de la numirea sa, la începutul lunii martie, în plin război cu Israelul şi Statele Unite, scrie Le Figaro.  

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult în cadrul acestei întâlniri a fost viziunea şi abordarea respectuoasă şi sinceră a liderului suprem al Revoluţiei Islamice”, a declarat Massoud Pezeshkian într-un videoclip difuzat de televiziunea de stat, fără a preciza data acestei întâlniri.

Mojtaba Khamenei, rănit în atacurile din prima zi a războiului care i-a curmat viaţa tatălui său şi predecesorului său în funcţia de ghid suprem, Ali Khamenei, s-a exprimat doar prin comunicate de presă de la numirea sa.

Această „dezvăluire” a lui Pezeshkian vine în contextul în care Iranul ar urma să răspundă propunerii SUA de încheiere a unei înţelegeri în vederea încetării războiului izbucnit la 28 februarie.

