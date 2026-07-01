Trump salută reuniuni „foarte bune” cu Iranul, dar evocă și lovituri „foarte puternice”: „Eu numesc asta denuclearizare”

Preşedintele american Donald Trump a salutat miercuri progrese în negocieri - indirecte - între Statele Unite şi Iran şi a evocat reuniuni „foarte bune” la Doha, vorbind în același timp de loviturile „foarte puternice” pe care le-a aplicat Iranului.

„Dezarmarea nucleară a Itanului înaintează bine. Au avut reuniuni foarte bune”, a declarat presei Donald Trump, în timp ce se pregătea să urce la bordul noii aeronave prezidenţiale, Air Force One, oferită de Qatar, în vederea unei călătorii în North Dakota.

„I-am lovit foarte puternic”, dar „ne înţelegem foarte bine”, a mai spus președintele american, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Eu numesc asta denuclearizare şi totul e în desfăşurare, totul merge bine”, a adăugat despre negocieri locatarul Casei Albe.

Aceste negocieri vizează să scadă tensiunile după schimburi de atacuri între cele două ţări.

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Editor : B.P.