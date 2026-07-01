Live TV

Trump salută reuniuni „foarte bune” cu Iranul, dar evocă și lovituri „foarte puternice”: „Eu numesc asta denuclearizare”

Data publicării:
trump vorbeste la birou
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump a salutat miercuri progrese în negocieri - indirecte - între Statele Unite şi Iran şi a evocat reuniuni „foarte bune” la Doha, vorbind în același timp de loviturile „foarte puternice” pe care le-a aplicat Iranului.

„Dezarmarea nucleară a Itanului înaintează bine. Au avut reuniuni foarte bune”, a declarat presei Donald Trump, în timp ce se pregătea să urce la bordul noii aeronave prezidenţiale, Air Force One, oferită de  Qatar, în vederea unei călătorii în North Dakota.

„I-am lovit foarte puternic”, dar „ne înţelegem foarte bine”, a mai spus președintele american, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Eu numesc asta denuclearizare şi totul e în desfăşurare, totul merge bine”, a adăugat despre negocieri locatarul Casei Albe.

Aceste negocieri vizează să scadă tensiunile după schimburi de atacuri între cele două ţări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Vadim Ermolaev
4
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump ia din nou în calcul revenirea la un „război total” în Iran. Discuții „indirecte” între oficiali americani şi iranieni
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul vrea să obțină recunoașterea internațională a controlului său asupra Strâmtorii Ormuz și a dreptului de a percepe taxe (Reuters)
Iran Diplomatic Visit - Oman
Controverse la Teheran după ce televiziunea de stat a scurtat un interviu cu negociatorul iranian în tratativele cu SUA
Bulgarian-NATO military exercise in the Black sea, Bulgaria - 10 Jul 2015
Exerciții NATO în largul coastelor SUA, pe fondul tensiunilor cu administrația Trump. Reacții de la Washington
Pope Leo XIV and JD Vance meet in the Vatican
Noi tensiuni SUA-Vatican. JD Vance îl contrazice pe papa Leon în disputa privind imigrația: „Poziția Vaticanului este îngrijorătoare”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost...
nori de furtuna
Avertizări Cod Roșu de furtuni violente în mai multe regiuni ale...
Ultimele știri
Polițiști din Venezuela au fost prinși că furau bani din ruinele unei clădiri prăbușite la cutremur. Furia oamenilor e în creștere
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Primele imagini cu ieșirea lor de la DIICOT
Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Mesajul primit de soția unui celebru fotbalist înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...