Blocada SUA este „sortită eșecului” și agravează tensiunile din Golf, spune președintele Iranului

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului / Foto: Profimedia Images

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat joi că blocada americană asupra porturilor ţării sale este „sortită eşecului” şi nu face decât să agraveze tulburările din Golf, relatează Agerpres.

„Orice încercare de a impune o blocadă maritimă este contrară dreptului internaţional (...) şi este sortită eşecului”, a declarat Masoud Pezeshkian într-un comunicat, după ce un înalt oficial al Casei Albe a menţionat o posibilă prelungire a blocadei „pentru câteva luni”.

În condiţiile în care aceste declaraţii au contribuit la o creştere a preţurilor petrolului, preşedintele iranian a susţinut că astfel de măsuri „nu numai că nu reuşesc să îmbunătăţească securitatea regională, ci constituie şi o sursă de tensiune şi o perturbare a stabilităţii pe termen lung a Golfului”.

Deşi un armistiţiu este în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene din 13 aprilie. În aceste condiţii, forţele armate iraniene au decis să îşi menţină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care, înainte de conflict, tranzitau o cincime din hidrocarburile la nivel global. Ele ameninţă cu represalii dacă Washingtonul nu îşi ridică blocada.

„Nu vom tolera blocada navală. Dacă va continua, Iranul va riposta”, a avertizat miercuri la televiziunea de stat Mohsen Rezaei, fost comandant-şef al Gărzilor Revoluţiei, numit în martie consilier militar al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei.

El a avertizat, de asemenea, asupra unei reluări a ostilităţilor între Iran şi Statele Unite, despre care a spus că ar putea duce la scufundarea navelor americane şi la moartea sau capturarea a numeroşi soldaţi inamici.

Un important oficial al Marinei iraniene a menţionat, de asemenea, desfăşurarea „în viitorul foarte apropiat” a unor arme navale recent dezvoltate.

Ministrul petrolului, Mohsen Paknejad, a minimalizat impactul blocadei impuse de SUA, afirmând că aceasta „nu va duce la niciun rezultat”. „Angajaţii din industria petrolieră lucrează neobosit pentru a asigura o aprovizionare neîntreruptă”, a spus el.

