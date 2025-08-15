Live TV

Președintele sud-coreean anunță că vrea să stabilească o „încredere militară” cu regimul de la Phenian al lui Kim Jong-un

Data publicării:
Lee Jae-myung vorbeste la microfon
Lee Jae-myung, președintele Coreei de Sud. Foto: Profimedia

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri să respectesistemul politic nord-coreean şi să instaureze o încredere militară, a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are niciun plan de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite agenția de presă Anadolu.

Aflat la putere de la începutul lunii iunie, preşedintele Lee Jae Myung a promis să întindă o mână Phenianului, susţinând că, indiferent de cost, pacea este preferabilă războiului.

Cu ocazia unei eveniment ce marchează aniversarea eliberării peninsulei coreene de sub jugul colonial japonez, preşedintele Lee Jae-myung a anunţat că va lua măsuri coerente pentru a reduce substanţial tensiunile şi a restabili încrederea cu Coreea de Nord.

Aniversarea eliberării pe 15 august este singura sărbătoare naţională celebrată atât în Coreea de Nord, cât şi în Coreea de Sud, conform Institutului Naţional pentru Educaţia în vederea Unificării din Seul.

 Ne afirmăm respectul pentru sistemul actual din Nord, a declarat Lee Jae Myung, adăugând că Seulul nu are nicio intenţie de a se angaja în acte ostile. Sper ca Phenianul să răspundă eforturilor noastre de a restabili încrederea şi de a relansa dialogul, a adăugat şeful statului sud-coreean.

Sora liderului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, una din cele mai influente personalităţi ale ţării, a afirmat joi că Phenianul nu are nicio dorință de a îmbunătăţi relaţiile cu Coreea de Sud.

Ea a negat, de asemenea, informaţiile conform cărora Coreea de Nord ar fi demontat difuzoarele de propagandă amplasate la frontieră.

Pe 5 august, Coreea de Sud a anunţat că a început să îşi retragă difuzoarele de la graniţă ca măsură practică, menită să ajute la calmarea tensiunilor cu Nordul. Câteva zile mai târziu, statul major sud-coreean a afirmat că armata nord-coreeană a început să facă acelaşi lucru.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Digi Sport
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală, ceremonii militare și spectacole la Constanța, de Ziua...
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
ID315723_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua...
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod...
Ultimele știri
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Ionuț Moșteanu anunță înzestrări pentru armată: corvetă nouă, rachete și vehicule amfibii pentru Forțele Navale Române
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lee Jae-Myung Shows Up In Public After Presidential Win Projected
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
First Moscow-Pyongyang Direct Flight
Turiștii ruși, confruntați cu puține opțiuni, zboară direct de la Moscova la Phenian, în timp ce Kievul perturbă spațiul aerian rusesc
Aeroportul Sheremetievo
Rusia relansează primele zboruri de pasageri Moscova-Phenian, după o pauză de trei decenii
profimedia-0385959615
Coreea de Nord va tripla numărul de soldați trimiși să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina, potrivit oficialilor de la Kiev
profimedia-1016624070
Eveniment rar la Phenian: omagiul adus de Kim Jong-un nord-coreenilor uciși, o recunoștere publică a pierderilor suferite în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Fanatik.ro
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...