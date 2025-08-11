SUA și Coreea de Sud vor organiza exerciții militare comune. Cum răspunde Coreea de Nord

Coreea de Nord va adopta o "poziţie fermă şi hotărâtă" în cazul unor provocări în timpul exerciţiilor militare comune ale Coreei de Sud şi Statelor Unite, a declarat luni ministrul apărării pentru presa de stat nord-coreeană.

Acest avertisment vine în contextul în care Seulul şi Washingtonul urmează să desfăşoare, în perioada 18-28 august, exerciţiile militare anuale tradiţionale denumite "Ulchi Freedom Shield" ("Scutul Libertăţii Ulchi"), vizând să protejeze ţara de Coreea de Nord, dotată cu arma nucleară, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Forţele armate nord-coreene vor înfrunta manevrele de război ale Statelor Unite şi (Coreei de Sud) cu o atitudine fermă şi hotărâtă în acţiunile lor (...) în conformitate cu dreptul la autoapărare", a subliniat No Kwang Chol într-un comunicat publicat de agenţia naţională de presă nord-coreeană.

Statele Unite sunt un aliat cheie şi de lungă durată al Coreei de Sud, iar aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt desfăşuraţi pe teritoriul său pentru a contribui la protejarea ţării de Coreea de Nord. În ultimii ani, Seulul şi Washingtonul şi-au intensificat exerciţiile militare comune, iar regiunea a cunoscut o consolidare a prezenţei mijloacelor strategice americane, inclusiv un portavion şi un submarin cu propulsie nucleară.

Seulul şi Phenianul par recent să fie în pragul unui dezgheţ al relaţiilor, amândouă părţile renunţând la megafoanele care difuzau reciproc propagandă la frontieră.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung (centru-stânga), care a preluat puterea la începutul lunii iunie, a promis că va "întinde mâna" Phenianului, subliniind că, "indiferent de preţ, pacea este preferabilă războiului".

