Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni

Data publicării:
primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu,
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu. Foto: Profimedia

Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet.

Ekrem Imamoglu, arestat în martie pentru acuzaţii de corupţie şi considerat de justiţie drept şeful unei organizaţii criminale, riscă până la 2.340 de ani de închisoare, potrivit agenţiei oficiale de presă turce Anadolu, preluată de Agerpres.

Primarul încarcerat al celui mai mare oraş din Turcia, candidatul principalului partid de opoziţie la viitoarele alegeri prezidenţiale, este urmărit pentru fraudă, spălare de bani şi trucare de licitaţii, conform actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu a negat toate acuzaţiile împotriva sa, de când a fost arestat.

Actul de acuzare vizează un total de 402 de suspecţi acuzaţi de formarea unei organizaţii criminale. Printre aceştia se numără apropiaţi ai primarului Istanbulului, care au fost arestaţi în acelaşi timp cu acesta, pe 19 martie.

Procurorul general din Istanbul, care a calificat reţeaua drept o „caracatiţă”, a declarat marţi că aceasta a creat statului turc daune de 160 de miliarde de lire turceşti (3,3 miliarde de euro) pe parcursul unui deceniu.

Citește și: O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare

