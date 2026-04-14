Programul nuclear al Iranului a supraviețuit, în ciuda săptămânilor de bombardamente intense. Ce înseamnă acest lucru pentru SUA (WSJ)

După o campanie intensă a bombardamentelor americane și israeliene, Iranul a ieșit având intacte majoritatea instrumentelor necesare pentru a fabrica o bombă nucleară, spun oficiali și experți, oferindu-le negociatorilor Teheranului o altă pârghie pentru a presa Washingtonul să facă concesii, potrivit The Wall Street Journal.

În timp ce Iranul a dobândit un nou punct puternic de influență economică prin controlul său asupra Strâmtorii Ormuz, SUA și Israelul s-au concentrat de mult timp pe împiedicarea Teheranului să obțină o armă nucleară. Dejucarea ambițiilor nucleare ale Iranului a fost unul dintre principalele motive pentru care Washingtonul a intrat în război.

Atacurile americane și israeliene au distrus laboratoare și instalații de cercetare pe care, se spune, Iranul le folosea pentru activitățile sale legate de armele nucleare. De asemenea, au afectat și mai mult programul său de îmbogățire a uraniului, distrugând un amplasament pentru producerea de „yellowcake” - materia primă care poate fi transformată în uraniu îmbogățit.

Însă, experții spun că Iranul încă mai are probabil centrifuge și un amplasament subteran unde ar putea îmbogăți uraniu. Un aspect crucial este că și-a păstrat stocul de aproape 450 de kilograme de uraniu aproape de uz militar - jumătate din acesta fiind îngropat într-un tunel aflat adânc sub amplasamentul său nuclear de la Isfahan, potrivit agenției atomice a ONU.

„Iranul nu va renunța ușor la aceste lucruri. Cererile sale vor fi mai mari decât au fost” în timpul discuțiilor din februarie pentru predarea materialelor, a declarat Eric Brewer, un fost oficial al Casei Albe care a lucrat cu Iranul în timpul primei administrații Trump.

Purtătorul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că Iranul a indicat că este pregătit să predea uraniul îmbogățit și că determinarea Teheranului să facă acest lucru este o prioritate pentru SUA. Ea a spus că încetarea îmbogățirii uraniului în Iran este o „linie roșie” de la care Trump nu are de gând să se abată.

O mare parte din pagubele aduse programului nuclear al Iranului s-au produs în timpul războiului de 12 zile de anul trecut. SUA au lansat bombele Massive Ordnance Penetrator asupra a două situri de îmbogățire a uraniului - Fordow și Natanz - și au distrus clădiri legate de domeniul nuclear la Isfahan cu rachete Tomahawk.

În ultimele cinci săptămâni de lupte, SUA s-au concentrat pe atacurile asupra stocurilor și lansatoarelor de rachete ale Iranului, precum și asupra altor active militare convenționale. Între timp, Israelul a atacat programul nuclear.

Oficialii israelieni spun că au atacat o serie de locații unde cred că se desfășurau activități de dezvoltare a armelor nucleare iraniene, inclusiv laboratoare, o universitate, o instalație din afara Teheranului și o clădire de la baza militară Parchin, unde Iranul efectua teste cu explozibili puternici. De asemenea, au vizat oameni de știință nucleari iranieni - așa cum au făcut și în războiul de anul trecut - deși nu au spus cine sau câți.

Totuși, Iranul probabil încă deține cea mai mare parte din ceea ce ar avea nevoie pentru a construi o bombă, inclusiv centrifuge și stocurile sale de uraniu îmbogățit. Se crede, de asemenea, că tunelurile de la Isfahan găzduiesc un sit de îmbogățire declarat de Iran în iunie anul trecut, dar care nu a fost niciodată inspectat. Agenția Internațională pentru Energie Atomică spune că situl ar putea să nu fie operațional. Iranul are, de asemenea, un complex de tuneluri extrem de fortificat în așa-numitul Munte Târnăcop, lângă instalația Natanz, unde ar putea efectua lucrări nucleare departe de a fi accesate chiar și de cele mai puternice arme americane.

„Cea mai complicată operațiune specială din istorie”. Armata SUA i-a prezentat lui Trump un plan pentru confiscarea uraniului din Iran

Președintele Trump a analizat o operațiune militară pentru a confisca stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, a relatat The Wall Street Journal. Însă operațiunea ar fi fost complexă și periculoasă, putând prelungi calendarul războiului.

Iranul a refuzat anterior să renunțe la programul său de îmbogățire a uraniului. Teheranul susține că activitățile sale nucleare sunt în scopuri pașnice. Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat că Teheranul poate demonstra acest lucru prin încetarea îmbogățirii interne și acceptarea livrării de uraniu îmbogățit din străinătate.

Negocierile dintre SUA și Iran din februarie nu au reușit să ajungă la un acord privind îmbogățirea uraniului. Teheranul s-a oferit să dilueze uraniul puternic îmbogățit cu 60% până la un nivel de maximum 20%, potrivit persoanelor implicate în discuții. În timp ce este nevoie de aproximativ o săptămână pentru a îmbogăți 60% din material până la nivelul necesar pentru arme, este nevoie de câteva săptămâni pentru a îmbogăți 20% până la acest nivel. Conform acordului nuclear din 2015, stocul de uraniu îmbogățit al Iranului a fost plafonat la 3,67% timp de 15 ani.

Un oficial de rang înalt care a fost implicat în discuții a declarat că este puțin probabil ca negocierile cheie privind chestiunile nucleare să aibă loc în prima etapă a discuțiilor din Pakistan, dar vor ocupa un loc central ulterior. Discuțiile inițiale s-ar putea concentra în mare măsură pe controlul Iranului asupra Strâmtorii Hormuz și pe prețul stabilit de Teheran pentru relaxarea controlului asupra acestei rute maritime vitale.

Principala incertitudine legată de atacurile asupra programului nuclear al Iranului de la 28 februarie constă în amploarea pagubelor aduse capacității Iranului de a construi o ogivă nucleară. Este nevoie de oameni de știință experimentați pentru a modela în siguranță materialul fisil volatil în uraniu metalic pentru o ogivă și pentru a încorpora alte componente cruciale.

Experții sunt aproape siguri că Iranul nu a construit niciodată o ogivă nucleară. Ar fi dificil pentru Iran să o facă acum fără a fi detectat, având în vedere penetrarea profundă a informațiilor pe care Israelul și SUA au dobândit-o.

Cea mai mare incertitudine este amploarea daunelor provocate de Israel capacității Iranului de a-și transforma programul nuclear în arme, dar acestea s-ar putea să fi fost semnificative, a declarat David Albright, un fost inspector de arme care urmărește îndeaproape programul nuclear al Iranului în calitate de președinte al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională.

Editor : Ș.R.