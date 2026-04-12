„O intensificare a competiției geopolitice”. China și Iranul au folosit economia globală ca armă pentru a învinge SUA la propriul joc

De două ori într-un an, Statele Unite au fost umilite de capacitatea unui adversar de a-și transforma în armă controlul asupra uneia dintre principalele artere ale economiei mondiale. Mai întâi, China și-a folosit poziția dominantă în domeniul mineralelor de pământuri rare pentru a obține un armistițiu în războiul comercial al președintelui american Donald Trump. Apoi, Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, luând ca ostatice piețele energetice mondiale și determinând un armistițiu în războiul său de șase săptămâni cu Statele Unite și Israelul, notează The Washington Post.

Washingtonul a deținut cândva un monopol aproape total asupra acestui tip de război economic, pedepsind țările rebele prin interzicerea utilizării dolarului sau a accesului la cele mai avansate tehnologii din Silicon Valley.

Însă, pe măsură ce încrederea în integrarea economică globală s-a erodat pe fondul pandemiei, al invaziei Rusiei în Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre SUA și China, statele au început să considere din ce în ce mai mult legăturile comerciale drept potențiale puncte vulnerabile. Ca răspuns, Statele Unite, China și Europa iau măsuri pentru a-și consolida apărarea economică prin investiții în producția internă de bunuri esențiale.

„Economia globală a fost concepută pentru contextul favorabil al anilor 1990, când presupuneam că China și Rusia ne vor fi prietene. Însă trăim într-o perioadă marcată de o intensificare a competiției geopolitice”, a declarat Edward Fishman, autorul cărții „Chokepoints”, o istorie a abordării americane în materie de război economic. „Acest proces va continua până când va apărea o nouă economie globală.”

Exploatarea dependenței economice nu este un fenomen fără precedent. Embargoul petrolier arab din 1973, care a aruncat Statele Unite într-o perioadă de stagflație caracterizată de recesiune și inflație ridicată, este doar un exemplu. Însă economia globală de astăzi oferă mai multe oportunități de a utiliza legăturile comerciale în scopuri strategice: ponderea comerțului în producția totală este astăzi de două ori mai mare decât era în 1973.

Președintele adept al sloganului „America First”, care critică globalizarea pentru că ar duce la pierderea locurilor de muncă și a bogăției din SUA, vorbește adesea de parcă țara sa ar exista într-o realitate separată. La începutul acestui an, el a afirmat că americanii „nu au nevoie” de nimic din Canada, a doua sursă de bunuri importate a țării. El se laudă că SUA sunt „independente din punct de vedere energetic”, deși țara depinde de importurile unor produse petroliere, inclusiv de o cantitate minoră care tranzitează strâmtoarea, notează sursa citată.

Unii dintre principalii consilieri ai lui Trump văd un pericol în legăturile comerciale care s-au dezvoltat după sfârșitul Războiului Rece, în special în cele care au făcut ca SUA să devină dependente de China, principalul său rival strategic. Secretarul de stat Marco Rubio și-a exprimat public îngrijorarea că influența economică a altor țări va „limita capacitatea noastră de a face politică externă”, dacă SUA nu își diversifică sursele de aprovizionare.

„Practic, nu există niciun sector de vârf al secolului XXI în care să nu fim expuși la un anumit nivel de vulnerabilitate, iar acest lucru a devenit una dintre cele mai importante priorități geopolitice cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat Rubio într-un discurs ținut anul trecut.

Statele Unite au întâmpinat însă dificultăți în a se adapta la schimbările din peisajul internațional. În ambele sale mandate la Casa Albă, Trump a recurs intens la sancțiuni financiare, vizând țări, persoane fizice și companii. El a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului în 2018, a exercitat „presiune maximă” asupra Venezuelei în anul următor și a impus sancțiuni asupra mai multor entități chineze.

În acest mandat, el a impus noi sancțiuni asupra Iranului, a extins controalele asupra exporturilor pentru a include aproximativ 20.000 de companii chineze și a înăsprit controalele asupra exporturilor către China de echipamente avansate pentru producția de cipuri și de motoare de avion.

Însă administrația a fost luată prin surprindere atunci când alte țări și-au folosit avantajele economice ca pe o armă. În aprilie anul trecut, când China a ripostat la tarifele impuse de Trump prin interzicerea exporturilor de metale rare — componente esențiale pentru produsele civile și militare —, președintele american a calificat această măsură drept „o adevărată surpriză” pe rețelele sociale.

La fel, Statele Unite păreau să nu aibă nicio soluție atunci când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Având în vedere că operatorii de transport maritim nu erau dispuși să înfrunte amenințările iraniene, piețele petroliere au fost zguduite, determinând creșterea prețului benzinei în SUA la peste 4 dolari pe galon și lovind puternic economiile din Asia, dependente de importuri.

Dacă Statele Unite au părut luate prin surprindere, acest lucru s-ar putea datora faptului că Departamentul Trezoreriei nu a efectuat nicio analiză înainte de război cu privire la posibilele consecințe ale conflictului asupra pieței energiei, potrivit senatorului Ron Wyden din Oregon, liderul democraților din Comisia pentru Finanțe a Senatului și un critic frecvent al administrației.

Sriprakash Kothari, nominalizat pentru funcția de secretar adjunct al Trezoreriei pentru politica economică, le-a spus membrilor comisiei că „nu numai că nu a desfășurat nicio activitate legată de piețele energetice în perioada premergătoare războiului, dar nici nu cunoștea pe nimeni din cadrul Trezoreriei care să fi făcut acest lucru”, a afirmat Wyden într-o scrisoare din 9 aprilie adresată secretarului Trezoreriei, Scott Bessent.

Departamentul Trezoreriei nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

„Se pare că Statele Unite nu dețin controlul asupra tuturor punctelor strategice. Trăim într-o lume în care SUA pur și simplu nu mai pot scăpa nepedepsite cu lucrurile pe care credeau că le pot face fără consecințe”, a declarat Henry Farrell, coautor al cărții „Underground Empire”, o lucrare despre războiul economic.

Vineri, liderul de la Casa Albă a pus la îndoială capacitatea Iranului de a-și menține strânsoarea comercială, minimizând turbulențele economice globale pe care le-a declanșat. „Iranienii nu par să-și dea seama că nu au nicio carte de jucat, în afară de șantajul pe termen scurt al lumii prin utilizarea căilor navigabile internaționale”, a scris Trump pe Truth Social.

Cu toate acestea, chiar și după ce s-a instaurat un armistițiu fragil, aproximativ 3.200 de nave, printre care 800 de petroliere și nave de marfă, au rămas blocate la vest de strâmtoare, în Golful Persic, potrivit Windward, o firmă de informații maritime cu sediul la Londra.

Iranul permite trecerea unui număr redus de nave, cu condiția ca acestea să plătească o taxă și să provină din țări neostile. Autoritățile iraniene se comportă, practic, ca un portar la un club de noapte popular, permițând unor clienți norocoși să intre în strâmtoare, în timp ce îi lasă pe ceilalți să aștepte în zadar, cuprinși de frustrare, explică sursa citată.

„Poți considera Strâmtoarea Ormuz ca pe o formă de control al traficului. De fapt, cea mai mare putere nu provine dintr-un blocaj total. Ceea ce demonstrează Iranul este că adevărata putere pe care o exercită constă în faptul că poate controla cine trece și cine nu”, a declarat Nicholas Mulder, expert în sancțiuni și profesor de istorie la Universitatea Cornell.

Controlul pe care Iranul îl exercită în continuare asupra strâmtorii nu numai că a dus la creșterea prețurilor pe care americanii le plătesc pentru benzină și motorină, ci începe să aibă același efect și asupra prețurilor la saltele, îngrășăminte, aluminiu, materiale plastice, precum și fructe și legume.

La Fresh Del Monte, un producător de fructe și legume din Coral Gables, Florida, Mohammed Abbas, președintele și directorul operațional al companiei, se confruntă cu un val de perturbări provenite din zona strâmtorii. Creșterea cu aproximativ o treime a prețurilor petrolului de la începutul războiului determină o majorare a costurilor în aproape toate aspectele activității sale.

„Având în vedere că prețul combustibilului a crescut semnificativ în ultimele șase, șapte săptămâni, ajungând la un moment dat la peste 30%, această creștere de 30% se traduce direct printr-o creștere procentuală a prețului tuturor produselor pe care le afectează”, a spus el. „Nu cred că consumatorii americani au conștientizat încă impactul acestui război.”

Fabricile de hârtie care produc cutiile de carton pentru bananele Fresh Del Monte consumă o cantitate enormă de combustibil. Pungile de plastic vidate în care sunt ambalate fructele în timpul transportului sunt fabricate dintr-o rășină produsă de SABIC din Arabia Saudită, una dintre cele mai mari companii chimice din lume.

Acum câteva zile, un val de rachete și drone iraniene a lovit cu putere instalațiile companiei din Orașul Industrial Jubail. Ar putea dura un an întreg până când fabrica își va relua activitatea normală, a declarat Abbas. Între timp, pungile fabricate din această rășină, care a devenit acum o marfă rară, vor costa mai mult.

Camioanele care transportă lemnul la fabrica de hârtie și transportă cartonul și plasticul către porturi funcționează cu motorină, al cărei preț se apropie de un nivel record în Statele Unite.

Situația este aceeași și la plantațiile din Costa Rica, Guatemala și Ecuador, unde se recoltează bananele. Transportul mărfurilor între plantații și porturile locale necesită mai mult motorină, care în America Centrală costă acum de două ori mai mult decât înainte de începerea războiului.

Livrările de îngrășăminte destinate creșterii randamentului culturilor sunt blocate dincolo de strâmtoare. Fresh Del Monte păstrează de obicei o rezervă de îngrășăminte, ceea ce înseamnă că nevoile sale sunt acoperite până în iunie. Însă după aceea, compania va fi nevoită să concureze cu alți cumpărători disperați pe piața liberă. Abbas se așteaptă ca factura pentru îngrășăminte să se dubleze.

Când privește spre viitor, Abbas zărește un tablou din ce în ce mai sumbru: o inflație în creștere și o economie în încetinire, penurie de alimente în țările în curs de dezvoltare și probleme economice care vor persista mult timp după ce armele vor tăcea.

În Statele Unite, în cazul în care războiul va continua, consumatorii se vor confrunta cu o creștere semnificativă a prețurilor la produsele agricole, a afirmat el. Efectele la nivel mondial vor fi probabil și mai grave în contextul unei crize care, potrivit lui Abbas, va fi de multe ori mai gravă decât pandemia sau consecințele invaziei Rusiei în Ucraina.

„Nu cred că am mai văzut ceva de o asemenea amploare de la marea criză economică încoace”, a spus el. „Cu cât va dura mai mult acest război, cu atât situația va deveni tot mai gravă.”

Daunele provocate de armele economice determină o reacție. Țările care depind de Strâmtoarea Ormuz își fac deja planuri pentru a-și reduce vulnerabilitatea în cazul unei viitoare închideri a acesteia.

În Coreea de Sud, președintele Lee Jae Myung promovează energia din surse regenerabile. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite se numără printre țările care iau în considerare propuneri de miliarde de dolari pentru construirea sau extinderea unor conducte menite să ocolească strâmtoarea, a relatat Financial Times luna aceasta.

Când China și-a exercitat controlul asupra procesării pământurilor rare prin limitarea exporturilor, producătorii auto americani, precum Ford, au suspendat producția de vehicule pe măsură ce stocurile lor de materiale esențiale se epuizau. În același an, China a extins sistemul de licențe de export pentru a include vânzările către țări terțe de bunuri care conțin chiar și o cantitate infimă de materiale chinezești, urmând astfel „regula produselor străine directe” a Statelor Unite.

Jon Lang, care a ocupat funcția de director pentru afaceri economice internaționale în prima administrație Trump, a afirmat că ambițiile excesive ale Chinei au determinat alte țări să investească în propriile lanțuri de aprovizionare.

Administrația Trump a demarat o inițiativă de amploare pentru dezvoltarea surselor interne de metale rare, guvernul federal preluând participații financiare în companii precum MP Materials și USA Rare Earth.

„De aceea mă refer la perioada actuală ca fiind «apogeul pământurilor rare pentru China»”, a declarat Lang, care ocupă în prezent funcția de director senior la APCO, în Washington. „De îndată ce începi să folosești acest instrument, el își pierde treptat din eficacitate.”

Editor : A.M.G.