Mii de oameni au înconjurat marţi fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.



Manifestaţia de marţi se adaugă unei serii de proteste antiguvernamentale care îi dau bătăi de cap preşedintelui Aleksandar Vucic, declanşate de prăbuşirea, în urmă cu un an, a acoperişului unei gări recent renovate, ceea ce a provocat moartea a 16 persoane, scrie News.ro.

„Am venit aici pentru a ne ridica vocea împotriva legii” adoptate de parlament săptămâna trecută, a declarat Teodora Smiljanic, o protestatară în vârstă de 48 de ani. „Prin adoptarea acestei legi, el (Vucic) urmăreşte să-l mulţumească pe Trump şi să-i câştige favorurile”, a spus ea. „Poate că el crede că Trump ar putea, în schimb, să ridice sancţiunile împotriva NIS”, compania petrolieră sârbă controlată de Rusia, a adăugat femeia.

NIS, singura rafinărie de petrol din Serbia, care este deţinută de Rusia, se află sub sancţiuni americane, ceea ce stârneşte îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în timpul iernii tipic geroase din ţara balcanică.

Lege

Parlamentarii sârbi au adoptat vineri o lege care va permite proceduri administrative mai rapide pentru firma Affinity Global Development a lui Jared Kushner, pentru a construi un hotel, apartamente, magazine şi birouri pe locul fostului sediu al armatei iugoslave.

Simbol anti-NATO

Mulţi sârbi consideră vechiul sediu, care a fost avariat în 1999 în urma bombardamentelor NATO din timpul conflictului din Kosovo, un omagiu adus celor care au murit şi un monument al arhitecturii moderniste din epoca iugoslavă şi s-au opus semnării unui contract de închiriere pe 99 de ani cu Affinity Global Development anul trecut.

Unii politicieni din opoziţie au susţinut că legea este neconstituţională, dar majoritatea guvernamentală a aprobat-o fără amendamente, afirmând că este crucială pentru menţinerea unor relaţii bune cu SUA.

„El (Vucic) încearcă să-l corupă pe Trump”, a declarat marţi pentru N1 TV Zdravko Ponos, fost şef al statului major al armatei şi actualul lider al partidului de opoziţie Srbija Centar.

Affinity Partners, holdingul de investiţii mai larg al lui Kushner, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă marţi de Reuters.

În ciuda protestelor, guvernul lui Vucic a retras în noiembrie anul trecut statutul de patrimoniu cultural protejat de care se bucura vechiul complex militar.

Kushner, care este căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, a înfiinţat Affinity Global Development după ce a demisionat din funcţia de consilier la Casa Albă în 2021.

Hotelul de lux de la Belgrad este doar unul pe care familia Trump vrea să îl construiască în Europa. Unul se va ridica și la București.

Editor : S.S.