Live TV

Video Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
Demonstrații Serbia
Din ce în ce mai multe proteste în Serbia. Foto: Profimedia
Din articol
Lege Simbol anti-NATO

Mii de oameni au înconjurat marţi fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.

Manifestaţia de marţi se adaugă unei serii de proteste antiguvernamentale care îi dau bătăi de cap preşedintelui Aleksandar Vucic, declanşate de prăbuşirea, în urmă cu un an, a acoperişului unei gări recent renovate, ceea ce a provocat moartea a 16 persoane, scrie News.ro.

„Am venit aici pentru a ne ridica vocea împotriva legii” adoptate de parlament săptămâna trecută, a declarat Teodora Smiljanic, o protestatară în vârstă de 48 de ani. „Prin adoptarea acestei legi, el (Vucic) urmăreşte să-l mulţumească pe Trump şi să-i câştige favorurile”, a spus ea. „Poate că el crede că Trump ar putea, în schimb, să ridice sancţiunile împotriva NIS”, compania petrolieră sârbă controlată de Rusia, a adăugat femeia.

NIS, singura rafinărie de petrol din Serbia, care este deţinută de Rusia, se află sub sancţiuni americane, ceea ce stârneşte îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în timpul iernii tipic geroase din ţara balcanică.

Lege

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Parlamentarii sârbi au adoptat vineri o lege care va permite proceduri administrative mai rapide pentru firma Affinity Global Development a lui Jared Kushner, pentru a construi un hotel, apartamente, magazine şi birouri pe locul fostului sediu al armatei iugoslave.

Simbol anti-NATO

Mulţi sârbi consideră vechiul sediu, care a fost avariat în 1999 în urma bombardamentelor NATO din timpul conflictului din Kosovo, un omagiu adus celor care au murit şi un monument al arhitecturii moderniste din epoca iugoslavă şi s-au opus semnării unui contract de închiriere pe 99 de ani cu Affinity Global Development anul trecut.
Unii politicieni din opoziţie au susţinut că legea este neconstituţională, dar majoritatea guvernamentală a aprobat-o fără amendamente, afirmând că este crucială pentru menţinerea unor relaţii bune cu SUA.

„El (Vucic) încearcă să-l corupă pe Trump”, a declarat marţi pentru N1 TV Zdravko Ponos, fost şef al statului major al armatei şi actualul lider al partidului de opoziţie Srbija Centar.

Affinity Partners, holdingul de investiţii mai larg al lui Kushner, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă marţi de Reuters.

În ciuda protestelor, guvernul lui Vucic a retras în noiembrie anul trecut statutul de patrimoniu cultural protejat de care se bucura vechiul complex militar.

Kushner, care este căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, a înfiinţat Affinity Global Development după ce a demisionat din funcţia de consilier la Casa Albă în 2021.

Hotelul de lux de la Belgrad este doar unul pe care familia Trump vrea să îl construiască în Europa. Unul se va ridica și la București.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Campania electorală pe net: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă”
Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Finlandei Sauli Niinisto.
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin”
Donald Trump și Lee Jae Myung.
Acordul lui Donald Trump cu Coreea de Sud, amânat pentru moment. „Mărul discordiei”: detaliile legate de submarine
Donald Trump și preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, la Casa Albă.
Promisiunea pe care Donald Trump i-a făcut-o liderului sirian Ahmed al-Sharaa, după o întâlnire istorică la Casa Albă
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare
donald trump narendra modi india
Donald Trump anunță că SUA sunt aproape de a încheia un acord comercial cu India
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul...
Fanatik.ro
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...