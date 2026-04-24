„Un interlocutor util”. O posibilă cooperare între Trump și Lukașenko ar deschide calea pentru un acord cu Putin

La prima vedere, par să fie croiți după același tipar: bărbați impunători, cu un stil direct de a vorbi și o aversiune față de liberalism. Președintele american Donald Trump și Aleksandr Lukașenko, dictatorul din Belarus, s-ar putea înțelege de minune — și există o așteptare tot mai mare ca aceștia să aibă ocazia să se întâlnească, relatează The Times.

Lukașenko a declarat duminică, într-un interviu acordat televiziunii ruse, că ar dori să se întâlnească cu Trump odată ce se va încheia o „înțelegere importantă” între cele două țări. „Imediat ce vom pregăti acest lucru la nivel inferior, suntem gata să ne întâlnim cu Donald și să semnăm acest acord”, a spus Lukașenko.

Este vorba despre o posibilă întâlnire de vârf care ar putea să-l irite pe un alt lider dominant din regiune — președintele rus Vladimir Putin — în cazul în care se conturează o apropiere prea mare între Washington și Minsk.

Lukașenko a afirmat că sancțiunile occidentale nu au reușit să intimideze Belarusul. „Deci, prizonieri politici, sancțiuni… Uite, astea sunt fleacuri”, a spus el. „Avem probleme mult mai importante care trebuie rezolvate. Acesta este subiectul unei chestiuni majore.”

Ar fi o schimbare radicală pentru Lukașenko, care nu a avut niciodată o întâlnire față în față cu un președinte american. Timp de ani de zile, fostul director al unei ferme colective a fost un paria în Europa și în Statele Unite. Deși a fost întotdeauna favorabil Rusiei, în ciuda unor mici neînțelegeri cu Moscova, situația lui nu s-a îmbunătățit în 2022, când i-a permis lui Putin să folosească Belarusul ca bază de operațiuni pentru invadarea Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în weekend că Rusia încearcă din nou să folosească Belarusul ca platformă pentru un atac asupra Ucrainei. „Conform informațiilor serviciilor de informații, în zona de frontieră cu Belarus se desfășoară lucrări de construcție a drumurilor în zonele care duc spre Ucraina, precum și amenajarea de poziții de artilerie”, a declarat el.

Liderul de la Kiev pare să-l fi avertizat, de asemenea, pe Lukașenko că ar putea fi răpit de forțele speciale ucrainene dacă ar da curs planurilor Kremlinului. „Natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea belarusă să comită greșeli”, a afirmat acesta, făcând referire la capturarea de către trupele americane a liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Atmosfera din relațiile dintre SUA și Belarus s-a schimbat anul trecut, când administrația Trump a început să-l curteze pe Lukașenko, considerându-l o posibilă punte de legătură cu Putin. După ce cei doi lideri au purtat o discuție telefonică, Minsk a eliberat în decembrie 123 de prizonieri politici, printre care se numărau Ales Bialiatski, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, și liderii protestelor din 2020 împotriva regimului lui Lukașenko.

Ca răspuns, Statele Unite au ridicat parțial sancțiunile impuse în 2021 asupra a trei companii care produc și distribuie potasiu din Belarus. Potasiul, un component al îngrășămintelor, reprezintă una dintre cele mai importante surse de venituri din export ale Belarusului, iar reluarea livrărilor ar putea ajuta Statele Unite să-și reducă dependența de importurile din Canada.

Acordul a fost negociat în urma eforturilor intense depuse de John Coale, trimisul lui Trump și fostul său avocat, care a recunoscut că, la momentul numirii sale, habar n-avea unde se află Belarus. Coale a atribuit această realizare diplomatică cinelor îndelungate pe care le-a luat împreună cu Lukașenko, însoțite de vodcă, pâine neagră și clătite de cartofi.

În timpul meselor, Coale l-a îndemnat pe Lukașenko să nu se așeze la „masa învinșilor” din scena politică mondială, alături de Venezuela, Iran și Coreea de Nord, și i-a propus să-l mute la „masa celor cool”, alături de SUA. Americanul a afirmat ulterior că l-a „cucerit” pe Lukașenko folosindu-se de injurii pentru a-și exprima dezgustul față de puterile vest-europene despre care belarusul se plânsese.

Coale a dezvăluit, de asemenea, că i-a dat lui Lukașenko sfaturi cu privire la injecțiile americane pentru slăbit. Diplomația neobișnuită a taberei lui Trump a stârnit aprecieri din partea unor membri ai opoziției din Belarus.

Maria Kalesnikava, care a petrecut cinci ani în închisoare după ce a contribuit la organizarea protestelor împotriva lui Lukașenko în 2020, a declarat după eliberarea sa, în decembrie, că dialogul cu autocratul ar putea contribui la îndepărtarea acestuia de Kremlin.

„Dacă nu vrei să discuți cu Lukașenko, va veni un moment în care va trebui să discuți cu Putin”, a declarat ea pentru Euronews.

Coale s-a aflat în Belarus luna trecută cu ocazia eliberării a încă 250 de prizonieri politici. El a declarat că Statele Unite iau în considerare posibilitatea de a-l invita pe Lukașenko la o întâlnire cu Trump la Casa Albă sau la Mar-a-Lago. „Mai avem încă mult de lucru până să ajungem acolo, dar cred că vom reuși”, a spus el.

Un acord între Minsk și Washington ar include probabil o nouă eliberare de prizonieri și ridicarea altor sancțiuni impuse de SUA împotriva Belarusului. Cu toate acestea, Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției aflată în exil, a afirmat că este o iluzie să se creadă că ar fi posibil să se creeze o ruptură între Lukașenko și Kremlin.

„Încearcă să-și creeze o marjă de manevră, dar nu poate și nici nu vrea să se îndepărteze de Moscova”, a declarat ea pentru France 24.

Deși Kremlinul va fi reticent față de o apropiere prea mare între Trump și Lukașenko, o anumită cooperare ar putea fi, de fapt, în avantajul Moscovei, au afirmat analiștii. Ridicarea unor restricții suplimentare impuse de SUA asupra exporturilor din Belarus ar putea avantaja Rusia, prin intensificarea tensiunilor dintre Washington și statele UE, ale căror sancțiuni rămân în vigoare.

Artyom Shraibman, un analist politic belarus care lucrează pentru Centrul Carnegie Rusia-Eurasia, a susținut că dezvoltarea unei relații cu Trump îi oferă lui Lukașenko ocazia de a se prezenta drept „un interlocutor util pentru Rusia și drept un «traducător» al intențiilor lui Putin pentru Washington”.

„Lukașenko este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau la Casa Albă”, a declarat Shraibman într-un comentariu recent privind dezghețarea relațiilor. „De asemenea, el înțelege că timpul trece: trebuie să obțină cât mai mult posibil de la administrația Trump înainte de alegerile din Congres din noiembrie, care ar putea să-l lase pe Trump cu mâinile legate sau să-i distragă atenția de la experimentele sale în materie de politică externă.”

