Cum ar putea o lege să-l preseze pe Donald Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului sau să ceară aprobarea Congresului

Pe parcursul celor aproape opt săptămâni de război din Iran, republicanii din Congres au respins eforturile repetate ale democraților de a opri operațiunea și de a-l obliga pe președintele american Donald Trump, care a declanșat conflictul fără autorizarea Congresului, să se consulte cu parlamentarii cu privire la campania militară, relatează The New York Times.

Însă unii membri ai Partidului Republican au dat de înțeles că un termen legal important din următoarele săptămâni ar putea constitui un moment de cotitură, moment în care se așteaptă ca liderul de la Casa Albă fie să pună capăt conflictului, fie să solicite aprobarea Congresului pentru a-l continua.

Democrații au încercat de mai multe ori, fără succes, să invoce o prevedere a Rezoluției privind puterile de război din 1973 – o lege menită să limiteze capacitatea președintelui de a declara război fără aprobarea Congresului – pentru a contesta conflictul din Iran.

Cu toate acestea, legea stabilește și o serie de termene-limită, primul dintre acestea fiind 1 mai, ceea ce ar putea spori presiunea asupra administrației Trump în zilele următoare. Iată ce prevede legea cu privire la perioada în care un președinte poate continua să conducă forțele armate ale SUA într-un conflict fără aprobarea Congresului.

Pragul de 60 de zile

Când Statele Unite au început atacurile comune cu forțele aeriene israeliene pe 28 februarie, Trump a declarat că acționa în calitate de comandant suprem pentru a proteja bazele americane din Orientul Mijlociu și pentru a „promova interesele naționale vitale ale Statelor Unite”. El a afirmat că măsura a fost luată în „apărarea colectivă a aliaților noștri din regiune, inclusiv a Israelului”.

Mulți democrați au contestat această justificare și au continuat să susțină că Trump a acționat ilegal. Oficialii de la Casa Albă și majoritatea republicanilor din Congres afirmă că acesta acționează în limitele legii privind puterile de război, care prevede un termen de 60 de zile în care președintele poate retrage forțele americane din operațiunile de război fără autorizarea Congresului de a folosi forța militară.

Deși războiul a început la sfârșitul lunii februarie, liderul american a notificat oficial Congresul cu privire la operațiune pe 2 martie, marcând astfel începutul perioadei de 60 de zile care se încheie pe 1 mai.

Unii republicani au dat deja de înțeles că nu vor susține nicio prelungire peste 60 de zile. Senatorul John Curtis, republican din Utah, a scris într-un articol de opinie publicat la începutul acestei luni că „nu va susține continuarea acțiunii militare dincolo de o perioadă de 60 de zile fără aprobarea Congresului”.

Alți republicani, printre care și reprezentantul din Florida Brian Mast, care prezidează Comisia pentru afaceri externe, au avertizat că președintele american ar putea pierde o parte semnificativă din sprijinul de care se bucură dacă războiul se va prelungi până în luna mai.

La scurt timp după ce republicanii au blocat la limită o rezoluție privind puterile de război în Camera Reprezentanților săptămâna trecută, Brian Mast a afirmat că ar putea exista „un rezultat diferit al votului după 60 de zile”, făcând aluzie la termenul limită de 1 mai.

O prelungire de 30 de zile

Conform legii, odată ce termenul inițial de 60 de zile expiră, opțiunile liderului SUA de a continua o campanie militară fără aprobarea Congresului devin limitate. În acel moment, Donald Trump ar avea, practic, trei opțiuni: să solicite autorizarea Congresului pentru a continua campania, să înceapă reducerea treptată a implicării SUA sau să-și acorde o prelungire.

Legea permite o prelungire unică, de 30 de zile, a misiunii, în cazul în care Trump certifică în scris că este necesar un interval suplimentar pentru a facilita retragerea în condiții de siguranță a forțelor americane, dar nu conferă autoritatea de a continua desfășurarea unei campanii ofensive.

Congresul poate autoriza războiul

Legiuitorii au, de asemenea, posibilitatea de a-i acorda oricând permisiunea explicită lui Trump de a continua operațiunea, prin adoptarea unei autorizații de utilizare a forței militare. Astfel de măsuri au devenit principala modalitate prin care Congresul aprobă campaniile militare, în absența unei declarații oficiale de război, lucru care nu s-a mai întâmplat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Deși republicanii s-au arătat în mare parte uniți în blocarea încercărilor democraților de a pune capăt războiului, nu este clar dacă aceeași unitate există și atunci când vine vorba de autorizarea efectivă a conflictului.

Senatoarea Lisa Murkowski, republicană din Alaska, a declarat că lucrează împreună cu un grup de senatori la o autorizație oficială privind utilizarea forței militare împotriva Iranului, dar nu a prezentat încă rezoluția.

Congresul nu a mai votat în favoarea utilizării forței militare din 2002, când parlamentarii au autorizat-o împotriva Irakului.

Murkowski a fost una dintre primele voci care au criticat lipsa de transparență a administrației în ceea ce privește obiectivele, costurile și calendarul războiului, afirmând că scopul său în cadrul votului de autorizare ar fi acela de a reafirma autoritatea Congresului și de a impune administrației respectarea unor parametri clari pentru desfășurarea operațiunii.

De ce Trump ar putea ignora termenele limită

Conform administrațiilor conduse de președinți din ambele partide, Constituția conferă o autoritate extinsă comandantului suprem, ceea ce înseamnă că limitele impuse președintelui de legea privind puterile de război sunt neconstituționale.

În 2011, președintele Barack Obama a prelungit intervenția militară în Libia dincolo de termenul de 60 de zile, susținând că legea nu se aplica deoarece „operațiunile SUA nu implică lupte prelungite sau schimburi active de focuri cu forțele ostile și nici nu implică trupe terestre americane”. Deși acest lucru a stârnit reacții negative din partea ambelor partide la momentul respectiv, unii parlamentari anticipează că administrația Trump ar putea invoca un argument similar în cazul Iranului.

În timpul primului său mandat, Trump s-a opus în mod similar legii în 2019, când a exercitat dreptul de veto asupra unei rezoluții bipartizane adoptate de ambele camere, care viza încetarea implicării militare americane în războiul civil din Yemen, în care era implicată Arabia Saudită. El a susținut atunci că măsura reprezenta o „încercare inutilă și periculoasă de a-mi slăbi autoritatea constituțională”.

Cu toate acestea, ignorarea termenului limită ar putea reprezenta o problemă politică pentru Partidul Republican, care până acum a acordat administrației o mare libertate de acțiune în desfășurarea războiului, fără implicarea Congresului și fără niciun fel de supraveghere oficială.

„Mulți republicani au declarat public că au considerat termenul de 60 de zile ca fiind, într-un fel, important din punct de vedere juridic”, a afirmat senatorul Chris Murphy din Connecticut, care s-a numărat printre democrații care au propus rezoluții menite să limiteze capacitatea președintelui de a continua războiul fără autorizarea Congresului. „Așadar, cred că republicanilor le va fi mai greu să continue să închidă ochii odată ce vom depăși termenul de 60 de zile.”

Editor : A.M.G.