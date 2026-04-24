Delfini și drone: Cum se poate demina Strâmtoarea Ormuz. Specialist american: „Va dura o perioadă de timp”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că a ordonat forţelor US Navy să atace orice ambarcaţiune, oricât de mică ar fi, dacă este suspectată că ar putea să fi amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că vor intensificate operaţiunile de deminare a acestei căi navigabile vitale pentru economia mondială. Totodată, preşedintele Donald Trump a declarat joi, fără a oferi vreo dovadă, că Statele Unite deţin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz şi că aceasta va rămâne „închisă ermetic” până la încheierea unui acord cu Iranul. Amplasarea minelor de-a lungul căilor navigabile este o tactică navală obișnuită, iar modalitățile de recuperare a acestora sunt diverse.

Al Jazeera a vrut să afle de la un specialist cum anume se poate face demina o strâmtoare, o cale navigabilă crucială, cum este cazul Strâmtorii Ormuz.

Mark Kimmitt, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri politice și militare, a declarat pentru Al Jazeera că amplasarea minelor de-a lungul căilor navigabile este o tactică navală obișnuită, iar modalitățile de recuperare a acestora sunt numeroase.

„Modul în care se desfășoară acest tip de operațiuni, aceste operațiuni de contramăsuri, constă, în esență, în crearea unor culoare de trecere pentru nave”, a declarat el pentru Al Jazeera.

„Intenția va fi aceea de a încerca să creezi culoare de trecere prin utilizarea capacităților tale de contramăsuri împotriva minelor, fie că este vorba de bărci… drone… Avem chiar și delfini dresați să descopere acest tip de mine”, a explicat invitatul.

Aceste animale sunt capabile să apere navele împotriva scafandrilor inamici, să localizeze și să recupereze echipamente pierdute sau avariate, să atașeze dispozitive de ghidare pentru torpile la ținte de dimensiuni mai mari, să localizeze submarine și multe altele. Marina Militară a Statelor Unite antrenează delfini și leii de mare în cadrul Programului pentru mamifere marine al Marinei Militare a Statelor Unite, cu sediul în San Diego, California.

Pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, ideea este să se elibereze culoare pe care navele să poată trece și să se folosească armata SUA, Marina SUA și aliații lor pentru a escorta acele nave, a explicat Kimmitt.

Totuși, factorul principal în deschiderea Strâmtorii Ormuz nu este Iranul sau Statele Unite în cadrul blocadei duale; sunt companiile de asigurări care asigură acele nave, a spus el.

„Nu vor lăsa acele nave să treacă prin această zonă atâta timp cât există o șansă ca acele nave să fie aruncate în aer în apă”, a remarcat Kimmitt. „Așa că va dura o perioadă de timp.”

Editor : M.C