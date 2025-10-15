Live TV

Rămășițele a alți doi presupuși ostatici israelieni au fost predate de Hamas

Data actualizării: Data publicării:
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Un vehicul al Crucii Roșii transportă cadavrele ostaticilor care au fost reținuți în Gaza după atacul mortal din 7 octombrie 2023, după ce au fost predați de militanții Hamas în cadrul unui acord de încetare a focului și de schimb de ostatici-prizonieri între Hamas și Israel, în orașul Gaza, 15 octombrie 2025. Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel. Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.

Rămăşiţele vor fi apoi duse pentru identificare.

Hamas nu a anunţat identitatea ostaticilor pe care i-a predat.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a depune eforturile necesare pentru a returna toate cadavrele”, a punctat armata israeliană, potrivit News.ro.

Hamas a predat toţi ostaticii vii pe care îi deţinea şi toate cadavrele pe care le-a putut recupera, au transmis pe Telegram Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, aripa armată a mişcării, asigurând că au „respectat ceea ce a fost convenit”.

„În ceea ce priveşte cadavrele rămase, acestea necesită eforturi mari şi echipamente speciale pentru a le căuta şi extrage, iar noi facem eforturi mari pentru a încheia această chestiune”, a adăugat aripa armată a Hamas.

Până în prezent, Hamas a predat până miercuri seara 10 cadavre, dar Israelul a spus că unul dintre ele nu aparţine niciunuia dintre cei 28 de ostatici consideraţi morţi.

Săptămâna trecută, Israelul şi Hamas au aprobat prima fază a planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe 7 octombrie 2023, care a devastat de atunci Fâşia Gaza.

Conform planului, Hamas trebuie să elibereze toţi ostaticii, vii sau morţi, care au fost răpiţi pe 7 octombrie, precum şi rămăşiţele unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior din Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat duminică că un „organism internaţional”, convenit în cadrul planului propus de Statele Unite, va ajuta la „localizarea ostaticilor (morţi) dacă aceştia nu sunt găsiţi şi eliberaţi” luni.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă...
N22 FOTO CARTE MIHAI GANE VO 151025_00483
Cel mai citit poet din Spania și America Latină este român. Povestea...
Woman's,Fingers,Holding,Passport,Of,Usa,(united,States,Of,America)
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru...
Ultimele știri
Un partid din Spania propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei
Donald Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela: „Cred că simte presiunea”
Mașini incendiate la o manifestație pro-Palestina în Barcelona. Jandarmii au folosit sprayuri cu piper pentru a dispersa protestatarii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul”
Greta Thunberg
Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc”
gaza-cladiri distruse
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”
Israeli Hostages Returned Home After Spending More Than Two Years in Hamas Captivity
„E timpul să începem să ne vindecăm împreună”. Povestea cuplului de ostatici israelieni, reunit după 738 de zile în captivitatea Hamas
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat după ce liderii lumii au mers la reuniunea lui Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
UE ar putea interzice vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...