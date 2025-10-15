Rămășițele a alți doi presupuși ostatici israelieni au fost predate de Hamas

Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel. Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.

Rămăşiţele vor fi apoi duse pentru identificare.

Hamas nu a anunţat identitatea ostaticilor pe care i-a predat.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a depune eforturile necesare pentru a returna toate cadavrele”, a punctat armata israeliană, potrivit News.ro.

Hamas a predat toţi ostaticii vii pe care îi deţinea şi toate cadavrele pe care le-a putut recupera, au transmis pe Telegram Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, aripa armată a mişcării, asigurând că au „respectat ceea ce a fost convenit”.

„În ceea ce priveşte cadavrele rămase, acestea necesită eforturi mari şi echipamente speciale pentru a le căuta şi extrage, iar noi facem eforturi mari pentru a încheia această chestiune”, a adăugat aripa armată a Hamas.

Până în prezent, Hamas a predat până miercuri seara 10 cadavre, dar Israelul a spus că unul dintre ele nu aparţine niciunuia dintre cei 28 de ostatici consideraţi morţi.

Săptămâna trecută, Israelul şi Hamas au aprobat prima fază a planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe 7 octombrie 2023, care a devastat de atunci Fâşia Gaza.

Conform planului, Hamas trebuie să elibereze toţi ostaticii, vii sau morţi, care au fost răpiţi pe 7 octombrie, precum şi rămăşiţele unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior din Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat duminică că un „organism internaţional”, convenit în cadrul planului propus de Statele Unite, va ajuta la „localizarea ostaticilor (morţi) dacă aceştia nu sunt găsiţi şi eliberaţi” luni.

