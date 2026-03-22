Live TV

Secretarul Trezoreriei SUA: „Avem bani din belșug” pentru războiul cu Iranul. De ce solicită încă 200 de miliarde de dolari

Data actualizării: Data publicării:
Scott Bessent. Foto: Ken Cedeno via Reuters
Din articol
Congresul a aprobat deja o sumă record pentru armată

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, afirmă că Washingtonul dispune de „bani din belșug” pentru a finanța războiul cu Iranul, însă solicită Congresului fonduri suplimentare de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru a asigura aprovizionarea armatei pe termen lung.

În cadrul unei emisiuni de la NBC News, Bessent a exclus, de asemenea, posibilitatea de a promova orice majorare de impozite pentru finanţarea războiului.

Solicitarea armatei americane de 200 de miliarde de dolari fonduri suplimentare pentru războiul cu Iranul se confruntă cu o opoziţie puternică în Congres, democraţii şi chiar unii republicani punând la îndoială necesitatea, după alocările substanţiale pentru apărare de anul trecut. Bessent a susţinut cererea fără a confirma suma.

Preşedintele american Donald Trump nu a trimis încă o cerere către Senat şi Camera Reprezentanţilor pentru aprobarea sumei, iar administraţia sa a precizat clar că cifra ar putea suferi modificări.

„Avem bani din belşug pentru a finanţa acest război”, a declarat Bessent. „Este vorba de fonduri suplimentare. Preşedintele Trump a consolidat armata, aşa cum a făcut-o în primul său mandat şi aşa cum procedează acum în al doilea mandat, şi doreşte să se asigure că armata va fi bine aprovizionată în viitor.”

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că banii suplimentari erau necesari „pentru a ne asigura că suntem finanţaţi corespunzător pentru ceea ce s-a făcut şi pentru ceea ce s-ar putea să trebuiască să facem în viitor”. El a respins o întrebare privind posibile majorări de impozite, calificând-o drept „ridicolă”, şi a afirmat că această opţiune „nu este deloc” luată în considerare.

Primele indicii sugerează că acest război va fi cel mai costisitor pentru SUA de la conflictele îndelungate din Irak şi Afganistan. Reprezentanţii administraţiei au declarat parlamentarilor că primele şase zile ale războiului cu Iranul au costat peste 11 miliarde de dolari.

Congresul condus de republicani a aprobat deja o finanţare record pentru armată de când Trump şi-a început al doilea mandat în ianuarie 2025. Luna trecută, el a promulgat Legea privind alocările bugetare pentru apărare pentru anul fiscal 2026, cu o finanţare de aproximativ 840 de miliarde de dolari. Iar vara trecută, în ciuda opoziţiei democraţilor, Congresul condus de republicani a adoptat un proiect de lege radical privind reducerea impozitelor şi cheltuielile, care includea 156 de miliarde de dolari pentru apărare.

Bessent a apărat, de asemenea, măsurile luate de administraţia Trump în ultimele zile pentru a ridica sancţiunile asupra petrolului iranian şi rus. El a susţinut că acest lucru ar permite altor ţări, în afară de China, inclusiv Japonia şi Coreea de Sud, să achiziţioneze petrolul, împiedicând în acelaşi timp creşterea preţurilor petrolului la 150 de dolari pe baril şi reducând veniturile totale pe care Iranul şi Rusia le-ar primi.

El a afirmat că o analiză a Trezoreriei a arătat că suma maximă suplimentară din veniturile din petrol pe care Rusia ar putea-o obţine ar fi de 2 miliarde de dolari.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
orban putin
2
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
3
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
Vasul Fundulea
5
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus...
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
Digi Sport
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladiri distruse arad, israel
Iranul amenință că va „distruge ireversibil” infrastructura din Orientul Mijlociu, după ultimatumul lui Trump
iran rachete
Un ministru britanic temperează avertismentele Israelului: „Nu există indicii că Iranul ar putea viza Londra”
Mojtaba Khamenei
Misterul Mojtaba Khamenei: CIA și Mossadul caută dovezi că liderul suprem al Iranului este în viață
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump: Cine poate traversa Strâmtoarea Ormuz și cu ce condiție
HMS Anson
Regatul Unit a trimis un submarin nuclear în Marea Arabiei. Poate lansa atacuri asupra Iranului cu rachete Tomahawk
Recomandările redacţiei
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (1)
Atacul prin care Iranul a avertizat Europa să nu se implice în...
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru.
Prima doamnă a României merge în Statele Unite. Mirabela Grădinaru se...
Péter Szijjártó, ministr zahraničí, politik
Ministrul ungar de Externe, acuzat că ar fi transmis Moscovei...
Nicușor Dan și Oana Gheorghiu.
Nicușor Dan, după discuții cu Oana Gheorghiu: „Reforma companiilor de...
Ultimele știri
Mesajul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, după ce hackerii i-au clonat numărul de telefon: „Nu te-am sunat eu”
Căruță lovită de tren în Miercurea Ciuc: un mort, mai mulți răniți și trafic feroviar oprit
Rezultate LOTO - Duminică, 22 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Fanatik.ro
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Diana Şucu nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal: “A venit să îmi spună că va lua acţiuni la Rapid...
Adevărul
Instructorii ucraineni trimiși în Orientul Mijlociu, „șocați” de tactica apărării antiaeriene a SUA. Ce...
Playtech
Două lanțuri mari de fast-food intră în România în 2026: orașele unde își deschid primele restaurante
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Crima care a alarmat întreaga țară: și-a ucis fratele în casa părintească! ”Motivul a șocat pe toată lumea”
Pro FM
Miley Cyrus neagă faptul că părinții ei au depins de succesul ei: „Fiecare bănuț pe care l-am câștigat a...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
În umbra universului „Peaky Blinders“. Cillian Murphy: „Nu ne-am propus ca Tommy Shelby să fie un model“
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant