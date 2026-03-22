Secretarul Trezoreriei SUA: „Avem bani din belșug” pentru războiul cu Iranul. De ce solicită încă 200 de miliarde de dolari

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, afirmă că Washingtonul dispune de „bani din belșug” pentru a finanța războiul cu Iranul, însă solicită Congresului fonduri suplimentare de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru a asigura aprovizionarea armatei pe termen lung.

În cadrul unei emisiuni de la NBC News, Bessent a exclus, de asemenea, posibilitatea de a promova orice majorare de impozite pentru finanţarea războiului.

Solicitarea armatei americane de 200 de miliarde de dolari fonduri suplimentare pentru războiul cu Iranul se confruntă cu o opoziţie puternică în Congres, democraţii şi chiar unii republicani punând la îndoială necesitatea, după alocările substanţiale pentru apărare de anul trecut. Bessent a susţinut cererea fără a confirma suma.

Preşedintele american Donald Trump nu a trimis încă o cerere către Senat şi Camera Reprezentanţilor pentru aprobarea sumei, iar administraţia sa a precizat clar că cifra ar putea suferi modificări.

„Avem bani din belşug pentru a finanţa acest război”, a declarat Bessent. „Este vorba de fonduri suplimentare. Preşedintele Trump a consolidat armata, aşa cum a făcut-o în primul său mandat şi aşa cum procedează acum în al doilea mandat, şi doreşte să se asigure că armata va fi bine aprovizionată în viitor.”

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că banii suplimentari erau necesari „pentru a ne asigura că suntem finanţaţi corespunzător pentru ceea ce s-a făcut şi pentru ceea ce s-ar putea să trebuiască să facem în viitor”. El a respins o întrebare privind posibile majorări de impozite, calificând-o drept „ridicolă”, şi a afirmat că această opţiune „nu este deloc” luată în considerare.

Congresul a aprobat deja o sumă record pentru armată

Primele indicii sugerează că acest război va fi cel mai costisitor pentru SUA de la conflictele îndelungate din Irak şi Afganistan. Reprezentanţii administraţiei au declarat parlamentarilor că primele şase zile ale războiului cu Iranul au costat peste 11 miliarde de dolari.

Congresul condus de republicani a aprobat deja o finanţare record pentru armată de când Trump şi-a început al doilea mandat în ianuarie 2025. Luna trecută, el a promulgat Legea privind alocările bugetare pentru apărare pentru anul fiscal 2026, cu o finanţare de aproximativ 840 de miliarde de dolari. Iar vara trecută, în ciuda opoziţiei democraţilor, Congresul condus de republicani a adoptat un proiect de lege radical privind reducerea impozitelor şi cheltuielile, care includea 156 de miliarde de dolari pentru apărare.

Bessent a apărat, de asemenea, măsurile luate de administraţia Trump în ultimele zile pentru a ridica sancţiunile asupra petrolului iranian şi rus. El a susţinut că acest lucru ar permite altor ţări, în afară de China, inclusiv Japonia şi Coreea de Sud, să achiziţioneze petrolul, împiedicând în acelaşi timp creşterea preţurilor petrolului la 150 de dolari pe baril şi reducând veniturile totale pe care Iranul şi Rusia le-ar primi.

El a afirmat că o analiză a Trezoreriei a arătat că suma maximă suplimentară din veniturile din petrol pe care Rusia ar putea-o obţine ar fi de 2 miliarde de dolari.

Editor : M.I.