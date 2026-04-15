Semnal de alarmă privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ce a descoperit AIEA

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat extinderea semnificativă a activităților nucleare ale Coreei de Nord, inclusiv la reactorul de la Yongbyon și la alte facilități, în linie cu obiectivele declarate de liderul Kim Jong Un.

Directorul general al Agenției Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat miercuri că activităţile nucleare ale Phenianului s-au extins într-un mod „semnificativ”, în conformitate cu obiectivele declarate ale liderului nord-coreean Kim Jong Un, informează Agerpres.

„Am confirmat că activităţile nucleare au fost activate şi s-au extins în mod semnificativ, nu doar la reactorul de clasă de 5 megawaţi, la instalaţia de reprocesare a combustibilului nuclear uzat şi la reactorul cu apă uşoară de la Yongbyon, ci şi la alte facilităţi din jurul zonei”, a declarat Grossi, într-o conferinţă de presă la Seul, citat de ziarul local Chosun Ilbo.

Director general al AIEA şi-a justificat declaraţia afirmând că echipele sale de inspectori au examinat cu atenţie capacităţile nucleare nord-coreene chiar şi după retragerea din ţară în 2009, conform Chosun Ilbo.

Liderul nord-coreean a subliniat în luna februarie, în timpul congresului care defineşte foaia de parcurs a Republicii Populare Democrate Coreene pentru următorul cinci ani, că ţara sa va întări şi îşi va extinde şi mai mult forţele nucleare, exercitând „pe deplin” statutul de ţară deţinătoare de arme nucleare.

Totodată, Kim Jong Un a condiţionat o posibilă îmbunătăţire a relaţiilor cu SUA de renunţarea de către Washington la cererile de denuclearizare adresate Phenianului.

Declaraţiile lui Rafael Grossi survin, de asemenea, la doar trei zile după ce Phenianul a efectuat un test cu rachete de croazieră descrise ca „strategice”, indicând potenţiala capacitate de a transporta focoase nucleare.

