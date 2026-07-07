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Strâmtoarea Ormuz, pe agenda summitului NATO. Franța și Marea Britanie vin cu un nou plan pentru Golful Persic

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Susținere pentru statele arabe din Golf Misiunea franco-britanică are nevoie de sprijinul Iranului

Franța și Marea Britanie au prezentat marți, în cadrul discuțiilor dintre NATO și miniștrii de externe ai țărilor arabe din Golf, planurile pentru o misiune maritimă multinațională în Strâmtoarea Ormuz, însă diplomații afirmă că respingerea inițiativei de către Iran face improbabilă ieșirea din impasul privind această cale navigabilă vitală. Întâlnirea, care va avea loc în marja summitului NATO de la Ankara, va reuni miniștrii din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite, după săptămâni de tensiuni în această cale navigabilă de importanță strategică, în ciuda acordului provizoriu de pace dintre SUA și Iran, arată Reuters.

Susținere pentru statele arabe din Golf

Agenția britanică pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO) a anunțat marți dimineață că un petrolier a fost lovit la est de Limah, în Oman. Axios a relatat anterior că Garda Revoluționară Iraniană a lansat cel puțin două rachete asupra navelor comerciale care tranzitau Strâmtoarea Hormuz.

„În regiunea Golfului, Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost ținte directe ale atacurilor iraniene în această primăvară”, a declarat ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, înaintea reuniunii. „Stabilitatea lor și a noastră sunt indisolubil legate. Acest lucru depășește cu mult strâmtoarea Hormuz, oricât de crucială ar fi aceasta pentru securitatea energetică a Europei”, a adăugat el.

Iranul a început să blocheze calea navigabilă după ce Statele Unite și Israelul au lansat o acțiune militară împotriva sa în februarie. În ciuda acordului provizoriu de la mijlocul lunii iunie, trecerea rămâne dificilă, ceea ce menține sub presiune costurile de transport maritim și lanțurile de aprovizionare globale.

Aliații NATO au încercat să evite implicarea directă în conflict, concentrându-se în schimb pe planuri din afara alianței pentru redeschiderea strâmtorii, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

La sosirea la Ankara, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că s-ar fi putut să nu participe la summit dacă acesta nu ar fi fost găzduit de prietenul său, președintele Tayyip Erdogan, criticând în același timp aliații NATO pentru ceea ce el a numit reticența acestora de a-l susține în conflictul său cu Iranul.

„Nu am fost tratați bine pentru că am întreprins ceva în Iran. Nu avem nevoie de ajutorul nimănui. Nici măcar nu am vrut ajutorul lor. Dar, înainte să le cer ajutorul, au spus că nu vor fi acolo”, a spus el, arătând cu degetul spre Marea Britanie, Italia, Franța și Germania.

Misiunea franco-britanică are nevoie de sprijinul Iranului

Țările europene au declarat că nu doresc să fie implicate în războiul care a fost declanșat fără a fi consultate, dar sunt gata să contribuie la asigurarea securității strâmtorii după încheierea conflictului.

Franța și Marea Britanie au condus eforturile de formare a unei coaliții între aproximativ o duzină de țări pentru a garanta trecerea în siguranță prin strâmtoare odată ce tensiunile se vor atenua sau conflictul va fi rezolvat, deși orice acord pe termen lung ar necesita, în cele din urmă, acordul Iranului.

Iranul s-a opus în repetate rânduri oricărei prezențe militare străine în zonă, folosind această chestiune ca pârghie în negocierile sale cu Washingtonul, iar săptămâna trecută a respins declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care sugerau că misiunea va continua.

Un diplomat european a afirmat că Macron, care urma să sosească la Ankara după ce a devenit primul șef de stat european care a vizitat Siria vecină, își arăta forța pentru ca Europa să poată părea un aliat loial în fața lui Trump în timpul summitului.

„Dar, în cele din urmă, atâta timp cât Iranul nu dă undă verde, toată lumea este prea speriată”, a spus diplomatul.

Alți doi diplomați au afirmat că întâlnirea de marți va avea un caracter simbolic.

Mai mulți aliați ai NATO au desfășurat nave de vânătoare de mine, nave de război și nave de sprijin în regiunea înconjurătoare.

Diplomații afirmă că Parisul și Londra speră să desfășoare o misiune inițială în Golful Oman, o cale navigabilă adiacentă care leagă Marea Arabiei de Strâmtoarea Ormuz și care este mărginită de Iran, Oman și Emiratele Arabe Unite. „Sultanatul Oman a acceptat să colaboreze cu Regatul Unit și Franța pentru a asigura siguranța navigației în apele sale teritoriale suverane”, se arată într-o declarație comună franco-britanică din 3 iulie.

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Editor : C.A.

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