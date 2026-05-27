Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina SUA va părăsi regiunea, arată un acord prezentat de presa iraniană

Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în decurs de o lună, iar Marina americană va părăsi regiunea în baza unui proiect de acord obținut, miercuri, de presa de stat iraniană, scrie The Telegraph.

Conform cadrului neoficial, Iranul ar urma să restabilească transportul maritim comercial prin strâmtoare – cândva cale de tranzitare pentru 20% din petrolul mondial – în termen de o lună, în timp ce SUA ar trebui să ridice blocada navală.

Televiziunea de stat iraniană a adăugat că documentul precizează că orice acord final la care se ajunge în termen de 60 de zile ar putea fi aprobat ca obligatoriu de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

Prețul petrolului a scăzut brusc la cel mai mic nivel înregistrat din 20 aprilie, după ce mass-media iraniană a relatat despre acord.

Prețul țițeiului Brent a scăzut miercuri cu 3,7%, ajungând sub 96 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că traficul maritim va fi reluat pe această rută.

Donald Trump urmează să se întâlnească în această după-amiază cu cabinetul său la Casa Albă pentru a discuta următorii pași.

Președintele SUA se va întâlni cu înalți oficiali, inclusiv cu Tulsi Gabbard, directorul demisionar al serviciilor de informații, la câteva zile după ce Iranul a acuzat Washingtonul de încălcarea armistițiului convenit în aprilie.

SUA au atacat navele militare iraniene în strâmtoare, acuzându-le că au încercat să plaseze mine pe calea navigabilă.

Summitul trebuia să aibă loc la Camp David, refugiul prezidențial de 60 de hectare din Maryland, dar a fost mutat în ultimul moment din cauza vremii nefavorabile.

