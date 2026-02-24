Live TV

Video Studenții iranieni au ieșit din nou în stradă. Autoritățile de la Teheran: Pot protesta, dar să nu depășească „anumite limite”

Data publicării:
Iran : Protesters in the streets of Tehran, Iran on 01 October.
Noi proteste în Iran. FOTO: Profimedia Images
Reacție vehementă din partea SUA

Studenții iranieni au protestat pentru a treia zi consecutivă luni, la câteva săptămâni după ce forțele de securitate au înăbușit revoltele în masă soldate cu mii de morți și în timp ce Statele Unite iau în calcul posibile atacuri aeriene împotriva Republicii Islamice, anunță Reuters. Guvernul iranian a declarat marți că studenții pot continua protestele, dar că majoritatea nu trebuie să depășească „limitele” precum nesocotirea drapelului național și a altor „lucruri sacre”. 

Mass-media de stat a relatat că studenții au scandat sloganuri antiguvernamentale la Universitatea din Teheran, au ars steaguri la Universitatea al-Zahra, destinată exclusiv femeilor, și au avut loc altercații la Universitatea Amir Kabir, toate situate în capitală.

Studenții universitari au dreptul să protesteze, dar toată lumea trebuie să „înțeleagă limitele”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, în prima reacție oficială la noile manifestații din campusuri de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Lucrurile sacre și steagul sunt două exemple de limite pe care trebuie să le protejăm și pe care nu trebuie să le încălcăm sau să le ignorăm, chiar și în momentele de furie maximă”, a spus Fatemeh Mohajerani.

Ea a afirmat că studenții iranieni „au răni în inimă și au văzut scene care i-au supărat și i-au înfuriat; această furie este de înțeles”.

Studenții din Iran au început sâmbătă un nou semestru cu manifestații pro și anti-guvernamentale, potrivit presei locale, reluând sloganurile din demonstrațiile naționale care au atins apogeul în ianuarie și au dus la mii de morți.

Reacție vehementă din partea SUA

Pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, Statele Unite au început să retragă personalul neesențial și membrii familiilor acestora din ambasada din Beirut, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Stat.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul de la protestele majore care au avut loc în ianuarie în întreaga țară, afirmând joi că „se vor întâmpla lucruri foarte rele” dacă negocierile dintre cele două țări nu vor duce la încheierea unui acord.

Washingtonul dorește ca Iranul să renunțe la o mare parte din programul său nuclear, despre care consideră că are ca scop construirea unei bombe, să limiteze raza de acțiune a rachetelor sale la distanțe scurte și să înceteze sprijinirea grupurilor pe care le susține în Orientul Mijlociu.

Statele Unite au consolidat forțele militare în Orientul Mijlociu, exercitând o presiune crescută asupra Iranului, în timp ce acesta evaluează răspunsul la cererile SUA în cadrul negocierilor în curs.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, se confruntă deja cu cea mai gravă criză din cei 36 de ani de mandat, cu o economie care se zbate sub greutatea sancțiunilor internaționale și a tulburărilor crescânde care au izbucnit în proteste majore în ianuarie.

Duminică, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că negocierile cu SUA au „dat semnale încurajatoare”, chiar dacă un al doilea portavion american se îndrepta spre Orientul Mijlociu.

Trump nu a prezentat în detaliu opinia sa cu privire la un eventual atac asupra Iranului. Un înalt oficial al Casei Albe a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că în cadrul administrației nu există încă un „consens” cu privire la lansarea unui atac.

