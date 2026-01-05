Live TV

SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor (Jerusalem Post)

Protest în Teheran, 29 decembrie 2025. Foto: Profimedia
Washingtonul și Israelul explorează opțiuni de schimbare a regimului în Iran

SUA ar lua în considerare o intervenție în protestele care sunt în desfășurare în Iran, potrivit publicației Jerusalem Post. În același timp, Israelul verifică dacă înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro ar face posibilă luarea de măsuri împotriva regimului iranian, notează aceeași sursă.

Se pare că Israelul a fost surprins de intervenția SUA în Venezuela și că această acțiune a dat peste cap calculele israeliene despre ce ar putea fi posibil în Republica Islamică.

Până la intervenția președintelui american Donald Trump la Caracas, majoritatea oficialilor israelieni nu considerau manifestațiile împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca fiind neapărat de intensitatea necesară pentru a duce la o schimbare de regim.

De fapt, protestele, în sine, sunt probabil încă considerate de Israel și SUA ca fiind insuficiente pentru a-l răsturna pe Khamenei. Totuși, în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, acest lucru s-ar putea să se fi schimbat, notează sursa citată.

Washingtonul și Israelul explorează opțiuni de schimbare a regimului în Iran

Există indicii că Washingtonul cântărește o intervenție specifică pentru a ajuta mișcarea de protest să depășească controlul regimului iranian.

De asemenea, Israelul verifică dacă înlăturarea lui Maduro va face posibilă luarea de măsuri împotriva regimului iranian.

Mai exact, Mossad-ul a recunoscut public pe Twitter că a ajutat protestatarii iranieni pe teren.

Iranul a susținut că l-a și arestat pe unul dintre acești agenți.

În plus, ministrul Științei și Tehnologiei, Gila Gamliel, care a fost anterior ministru al Informațiilor și a avut o responsabilitate parțială pentru anumite probleme legate de Iran, a scris recent în Jerusalem Post: „Lumea trebuie... să recunoască poporul iranian drept cheia unei stabilități regionale durabile și să sprijine aspirațiile sale la drepturile omului, libertate și autodeterminare, nu doar prin cuvinte de simpatie, ci prin acțiuni concrete ori de câte ori și oriunde este posibil”.

Ea a continuat: „Istoria arată că regimurile construite pe frică se prăbușesc în cele din urmă. Când acel moment va sosi în Iran, întrebarea nu va fi dacă schimbarea a fost inevitabilă, ci dacă lumea a contribuit la pregătirea terenului pentru un viitor mai bun”, arătând sprijin pentru acțiuni concrete și nu simple cuvinte de simpatie.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a organizat, de asemenea, o reuniune specială pe teme de securitate după acțiunile SUA din Venezuela.

Fostul ministru al Apărării, Benny Gantz, a cerut luni în mod explicit Israelului și SUA să intervină în Iran în numele protestatarilor iranieni, fie pentru a determina regimul să se predea, fie pentru a-l răsturna.

În iunie, atât oficialii americani, cât și cei israelieni s-au opus în mod universal schimbării de regim, concentrându-se pe afectarea programului nuclear al Iranului și pe capacitatea acestuia de a răspunde atacurilor asupra programului său nuclear.

Totuși, încercările slabe ale Teheranului de a se redresa după atacurile din iunie, mișcarea de protest și capacitatea rapidă a Americii de a influența potențial direcția politicii venezuelene prin utilizarea forței militare, fără a fi nevoie să organizeze o invazie terestră de amploare, ar fi putut schimba calculele.

Oficiali din ambele țări, așa cum s-a indicat mai sus, par să exploreze acum noi opțiuni. Este posibil ca SUA să folosească un fel de amenințare cu forța și chiar forță limitată pentru a-l împiedica pe Khamenei să înăbușe mișcarea de protest, pentru a oferi mișcării o șansă mai mare de a se dezvolta.

Nu există indicii că s-a făcut încă o alegere finală, mai ales că Trump încă decide cum să gestioneze consecințele capturării lui Maduro în Venezuela.

Există însă indicii că, pentru prima dată, s-ar putea crede că o intervenție pentru a-i ajuta pe protestatari, în afara unei invazii majore pentru răsturnarea regimului, ar putea fi viabilă.

Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează

