Țara în care faci închisoare dacă lași gunoiul din mașină pe stradă. Cât de mare e amenda pentru un muc de țigară aruncat pe geam

Șofer țigară
1.118 euro amendă, doar pentru o țigară aruncată pe fereastră. Foto Profimedia

Amenzi extrem de mari și chiar pedepse cu închisoarea, dacă arunci gunoaie pe geamul mașinii sau lași gunoiul pe stradă. O țară a Uniunii Europene tocmai a schimbat legislația din această săptămână.

Se întâmplă în Italia, unde aruncarea unui muc de țigară pe geam poate duce la o amendă de peste 1.000 de euro.

În Italia, legea a intrat în vigoare încă din această săptămână, relatează corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Este vorba despre 1.118 euro amenda pentru un șofer care aruncă pe geam un simplu muc de țigară. Mai mult, amenzile pot să ajungă până la 18.000 euro dacă persoana aruncă pe geam recipiente - fie că vorbim despre PET-uri, despre sticle sau chiar despre pungi de gunoi.

Bineînțeles, sunt luate în considerare inclusiv cazurile în care șoferul se de jos din mașină și aruncă aceste gunoaie pe marginea drumului.

Este important că legea schimbă inclusiv felul în care sunt luate în considerare probele, în sensul că încep să fie luate în considerare inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere, camere de supraveghere care sunt montate în Italia pe aproape toate străzile.

Așadar, este aproape imposibil de scăpat de aceste amenzi, inclusiv pentru șoferii români, aflați în Italia la muncă, sau pentru turiști.

Mai mult, amenzile pot să ajungă chiar până la 27.000 euro, dacă persoana are în gestiune anumite afaceri și aruncă gunoaiele rezultate în urma acestei afaceri mici magazine sau mici între prinderi.

În plus, se poate ajunge chiar la închisoare în cazul în care vorbim despre arii protejate sau despre arii naturale.

 

