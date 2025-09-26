Live TV

Televiziunile publice din Europa vor vota în legătura cu excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision 2026

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că va organiza în noiembrie un vot online care ar putea duce la excluderea televiziunii israeliene Kan din concursul Eurovision de anul viitor, anunță The Guardian.

Într-o scrisoare trimisă joi posturilor de televiziune participante, președinta EBU, Delphine Ernotte Cunci, a scris că există o „diversitate fără precedent de opinii” cu privire la participarea Israelului la Eurovision și că problema necesită „o bază democratică mai largă”.

Într-o declarație, EBU a afirmat: „Putem confirma că consiliul executiv al Uniunii Europene de Radiodifuziune a trimis o scrisoare directorilor generali ai tuturor membrilor noștri, informându-i că votul privind participarea la concursul Eurovision 2026 va avea loc în cadrul unei reuniuni extraordinare a adunării generale a EBU, care se va desfășura online la începutul lunii noiembrie.”

Decizia vine după ce mai multe posturi de televiziune europene, printre care cele din Spania, Olanda, Irlanda, Islanda și Slovenia, au amenințat că vor boicota următoarea ediție a celui mai mare eveniment muzical live din lume dacă Israelului i se va permite să participe.

Rusia a fost exclusă din Eurovision după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Între timp, Israelul, care a câștigat concursul de patru ori de la debutul său în 1973, a continuat să concureze în ultimii doi ani, în ciuda disputelor privind participarea sa.

Atât concursul din 2024 de la Malmö, Suedia, cât și evenimentul din acest an de la Basel, Elveția, au fost marcate de proteste pro-palestiniene în jurul sălilor de concert.

Eurovisionul de anul viitor, care marchează cea de-a 70-a aniversare a concursului de muzică, urmează să se desfășoare în capitala Austriei, Viena, în luna mai.

Postul de televiziune austriac ORF, care va găzdui evenimentul, și-a exprimat la începutul acestei săptămâni optimismul că evenimentul va avea loc chiar și în cazul boicoturilor și al pierderii contribuțiilor posturilor de televiziune.

„Concursul Eurovision va avea loc la Viena în 2026”, a declarat un purtător de cuvânt al ORF. „Evenimentul va avea loc indiferent de numărul de posturi de televiziune participante.”

Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului

