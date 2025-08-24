Live TV

Tensiuni în negocierile pentru un armistițiu în Gaza: Hamas îl acuză pe Benjamin Netanyahu că „torpilează orice acord”

Data publicării:
hamas
A doua fază a armistițiului trebuie să permită eliberarea tuturor ostaticilor aflaţi în viaţă rămaşi în Gaza. Sursa foto: Profimedia Images

Gruparea islamistă palestiniană Hamas l-a acuzat duminică pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că vine cu noi condiţiiori de câte ori ambele părţi sunt aproape de a semna un armistiţiu, adică exact ceea ce a declarat fostului purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 13, informează EFE, citată de Agerpres.

Confesiunile israeliene şi americane confirmă că Netanyahu este adevăratul obstrucţionist al acordurilor de schimb (n.r. de ostatici israelieni pentru deţinuţi palestinieni) şi al armistiţiilor, a declarat duminică Hamas, într-un comunicat oficial.

Confesiunile lui (...) Miller confirmă că Netanyahu a tergiversat şi a minţit, impunând noi condiţii de fiecare dată când ne apropiam de un acord, adaugă comunicatul, referindu-se la Matthew Miller, o figură importantă în fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, care a răspuns la întrebările presei despre Gaza.

Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canal 13, difuzat sâmbătă, Miller a declarat că au fost foarte aproape să ajungă la un acord, însă Netanyahu a formulat noi cerinţe, între care refuzul său de a abandona aşa-numitul coridor Philadelphia.

Mai mult, Miller a susţinut că fostul secretar de stat Antony Blinken l-a avertizat chiar pe Netanyahu, la începutul ofensivei, că fără un plan pentru ziua de după şi pe fondul unei instabilităţi în creştere, Israelul va fi prins într-un război care va dura decenii. Potrivit lui Miller, Netanyahu a răspuns: Aveţi dreptate. Vom continua să purtăm acest război timp de decenii. Aşa a fost şi aşa va fi.

Netanyahu nu a făcut niciun comentariu oficial pe această temă, anunță EFE.

În comunicatul său, Hamas a insistat că un acord de încetare a focului este singura cale pentru returnarea celor 50 de ostatici deţinuţi încă de gruparea islamistă, a declarat că a acceptat un acord parţial şi şi-a exprimat disponibilitatea faţă de Israel pentru încheierea unui acord atotcuprinzător, dar că Netanyahu respinge toate soluţiile.

Luni, Hamas a anunţat că a acceptat ultima propunere a mediatorilor, aproape identică cu proiectul SUA. Cu toate acestea, Benjamin Netanyahu a ordonat miercuri continuarea negocierilor şi scurtarea termenului limită înainte de invadarea oraşului Gaza, scrie EFE.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
4
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
5
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci...
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
Moșteanu Kellogg
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Ultimele știri
Românilor nu le place să facă ore suplimentare la muncă. Doar 1,8% muncesc peste 49 de ore săptămânal
Ofensiva continuă: noi atacuri israeliene în suburbiile orașului Gaza. Localnic: „Nu plecăm: să ne bombardeze acasă”
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv pentru care merită să trăieşti”. Ce au transmis liderii UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
netanyahu-si-gantz-1536x1024
Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere
Gaza
ONU declară oficial stare de foamete în orașul Gaza. Un sfert din populație nu are ce mânca
Palestinian residents flee from Al-Sabra neighborhood in Gaza City toward areas they believe to be safer
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii impuși de Israel, amenință ministrul Apărării, Israel Katz
benjamin netanyahu
Benjamin Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru „eliberarea tuturor ostaticilor” din Gaza. Consilierii săi temperează așteptările
photo-collage.png - 2025-08-19T192810.125
Războiul replicilor: Macron condamnă afirmația „josnică” a lui Netanyahu privind creșterea antisemitismului în Franța
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor...
Fanatik.ro
Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul...
Adevărul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
Vicepreședintele SUA spune că Rusia a făcut concesii semnificative la întâlnirea dintre Trump și Putin
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...