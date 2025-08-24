Tensiuni în negocierile pentru un armistițiu în Gaza: Hamas îl acuză pe Benjamin Netanyahu că „torpilează orice acord”

Gruparea islamistă palestiniană Hamas l-a acuzat duminică pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că vine cu „noi condiţii” ori de câte ori ambele părţi sunt aproape de a semna un armistiţiu, adică exact ceea ce a declarat fostului purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 13, informează EFE, citată de Agerpres.

„Confesiunile israeliene şi americane confirmă că Netanyahu este adevăratul obstrucţionist al acordurilor de schimb (n.r. de ostatici israelieni pentru deţinuţi palestinieni) şi al armistiţiilor”, a declarat duminică Hamas, într-un comunicat oficial.



„Confesiunile lui (...) Miller confirmă că Netanyahu a tergiversat şi a minţit, impunând noi condiţii de fiecare dată când ne apropiam de un acord”, adaugă comunicatul, referindu-se la Matthew Miller, o figură importantă în fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, care a răspuns la întrebările presei despre Gaza.



Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canal 13, difuzat sâmbătă, Miller a declarat că au fost „foarte aproape” să ajungă la un acord, însă Netanyahu a formulat noi cerinţe, între care refuzul său de a abandona aşa-numitul coridor Philadelphia.



Mai mult, Miller a susţinut că fostul secretar de stat Antony Blinken l-a avertizat chiar pe Netanyahu, la începutul ofensivei, că fără un plan pentru „ziua de după” şi pe fondul unei instabilităţi în creştere, Israelul va fi prins într-un război care va dura „decenii”. Potrivit lui Miller, Netanyahu a răspuns: „Aveţi dreptate. Vom continua să purtăm acest război timp de decenii. Aşa a fost şi aşa va fi”.



Netanyahu nu a făcut niciun comentariu oficial pe această temă, anunță EFE.



În comunicatul său, Hamas a insistat că un acord de încetare a focului este singura cale pentru returnarea celor 50 de ostatici deţinuţi încă de gruparea islamistă, a declarat că a acceptat un acord parţial şi şi-a exprimat disponibilitatea faţă de Israel pentru încheierea unui acord atotcuprinzător, dar că „Netanyahu respinge toate soluţiile”.



Luni, Hamas a anunţat că a acceptat ultima propunere a mediatorilor, aproape identică cu proiectul SUA. Cu toate acestea, Benjamin Netanyahu a ordonat miercuri continuarea negocierilor şi „scurtarea” termenului limită înainte de invadarea oraşului Gaza, scrie EFE.

