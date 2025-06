Trump a reacționat nervos când a fost acuzat că atacă Harvard din răzbunare. Ce a spus președintele SUA

Fostul președinte american Donald Trump a negat vehement acuzația că ar ataca Universitatea Harvard din răzbunare, pentru că nu a fost acceptat să studieze acolo. Într-o postare publicată luni seară pe platforma sa Truth Social, Trump l-a criticat dur pe Michael Wolff, biograful care a lansat această teorie și care a scris pe larg despre fostul lider de la Casa Albă, relatează The Independent.

„Michael Wolff, un jurnalist de mâna a treia, care este luat în râs chiar și de escrocii presei false, a declarat recent că singurul motiv pentru care „lovesc” în Harvard este că aș fi aplicat acolo și nu am fost admis”, a scris Trump.

„Această poveste este complet FALSĂ. Nu am aplicat niciodată la Harvard. Am absolvit Wharton School of Finance din cadrul Universității din Pennsylvania”, a continuat el. „Este supărat pentru că ultima lui carte despre mine a fost un DEZASTRU. Nimeni nu a vrut-o, pentru că „reportajele” și reputația lui sunt atât de proaste!”

„Trump poartă pică universităților din Ivy League”

Michael Wolff și-a exprimat această opinie săptămâna trecută în podcastul „The Daily Beast”, într-o discuție cu moderatoarea Joanna Coles.

„E ciudat, mai ales că mulți oameni din jurul lui Donald Trump au absolvit universități din Ivy League. Câțiva au fost la Harvard Business School. Evident, JD Vance a mers cu mândrie la Yale”, a remarcat Coles. „Deci pare cu atât mai ciudat, dar poate vrea pur și simplu să le dea o lecție.”

„E important să nu-i atribuim prea multă strategie sau planificare”, a replicat Wolff. „Dar, apropo, el n-a intrat la Harvard. Așa că unul dintre lucrurile definitorii la Trump este că poartă pică universităților din Ivy League.”

Războiul lui Trump cu Harvard

Declarațiile vin în contextul în care administrația Trump a fost acuzată că desfășoară o „campanie de represalii” împotriva Universității Harvard. Guvernul american a revocat dreptul Harvard de a înscrie studenți internaționali și a forțat studenții străini deja înscriși să părăsească universitatea, riscând astfel să-și piardă statutul legal în SUA.

Harvard a dat în judecată imediat administrația, acuzând-o că a încălcat Primul Amendament și provocând „efecte imediate și devastatoare pentru universitate și pentru peste 7.000 de titulari de vize”.

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că Harvard „a creat un mediu nesigur în campus, permițând unor agitatori anti-americani și pro-teroriști să hărțuiască și să agreseze fizic indivizi, inclusiv mulți studenți evrei, și să obstrucționeze un spațiu educațional altădată respectat”.

Săptămâna trecută, în fața jurnaliștilor în Biroul Oval, Trump a declarat: „Harvard trebuie să se comporte civilizat. Harvard tratează țara noastră cu o mare lipsă de respect.”

