Turcia va găzdui summitul climatic din 2026, în detrimentul Australiei. „O concesie semnificativă pentru Ankara”

Turcia va găzdui conferința ONU privind clima de anul viitor, după ce candidatura Australiei a eșuat. Turcia și Australia s-au confruntat timp de mai bine de un an cu privire la locul de desfășurare a negocierilor, o situație de impas care s-a prelungit aproape până în ultima zi a actualului summit privind clima de la Belem, Brazilia. Dacă nu s-ar fi ajuns la o soluție, summitul de anul viitor ar fi revenit automat Germaniei, care a declarat că nu ar avea timp să organizeze evenimentul în mod corespunzător, anunță Politico.

În timp ce Turcia va fi gazda negocierilor din 2026, Australia va deține președinția și, prin urmare, va conduce diplomația, a declarat Chris Bowen, ministrul australian pentru schimbări climatice și energie. Asta înseamnă că „voi avea toate puterile președinției COP”, a spus el.

Un oficial turc, care nu și-a dezvăluit numele, a declarat că acordul final va fi anunțat joi. Turcia a propus ca negocierile să se desfășoare în orașul mediteranean Antalya. Este un aranjamen neobișnuit pentru conferința anuală privind clima, care are de obicei un singur gazdă și o singură președinție. Dar nu este fără precedent: în 2017, Germania a găzduit o conferință condusă de Fiji, anunță Politico.

„Evident, ar fi minunat dacă Australia ar putea avea totul. Dar nu putem avea totul”, a spus Bowen. „Este, de asemenea, o concesie semnificativă pentru Turcia”.

El a adăugat că, înainte de summit, vor avea loc discuții separate în Pacific, unde se vor strânge fonduri pentru a ajuta regiunea să facă față schimbărilor climatice.

Secretarul de stat german Jochen Flasbarth, a cărui țară prezidează Grupul Europei de Vest și Altele, din care va fi selectată gazda discuțiilor de anul viitor pe baza sistemului de rotație al ONU, a dat o notă pozitivă discuțiilor.

„A existat un spirit pozitiv”, a spus el. „Este ceva extraordinar faptul că două țări aflate în părți foarte diferite ale planetei, dar care fac parte din același grup, au ajuns la un acord”.

Alții au fost însă mai sinceri. „Este o soluție urâtă”, a spus un diplomat european căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre discuțiile confidențiale. „Turcia vrea doar să se dea în spectacol și nu îi pasă cu adevărat de conținut, iar australienilor le pasă, dar nu controlează evenimentul și logistica”.

Bilanțul climatic al noii țări gazdă este mixt

Turcia își propune să atingă emisii nete zero de gaze cu efect de seră în 2053, o dată aleasă mai mult pentru simbolismul său - 600 de ani după cucerirea Constantinopolului de către otomani - decât pentru motive științifice. Anul acesta, a prezentat un nou obiectiv climatic care va duce la o creștere a emisiilor cu aproximativ 16% până în 2035. Țara a depășit Polonia anul trecut ca principal consumator de cărbune din Europa și are ambiții de a intensifica explorarea gazelor pentru a deveni un nod regional de tranzit.

Australia obținuse sprijinul Regatului Unit și al unor țări europene, precum și al regiunii Pacificului, cu care intenționa să găzduiască summitul. Însă, în cadrul unei serii de întâlniri îndelungate care au avut loc miercuri, Australia nu a reușit să convingă Turcia să renunțe.

Australia era favorită pentru a găzdui discuțiile în orașul Adelaide. Marți, însă, prim-ministrul Anthony Albanese a dat înapoi, afirmând că țara sa nu va bloca Turcia, ca țară-gazdă, dacă Ankara va prevala. Biroul său a clarificat ulterior declarația, precizând că el se referea la faptul că se aștepta ca Turcia să facă același lucru dacă Australia ar fi câștigat competiția. Dar, până atunci, știrile circulaseră deja în întreaga lume, potrivit cărora Australia renunțase la a insista în cadrul competiției.

