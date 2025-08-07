Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina

Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent.

Șeful Centrului de Detenție nr. 2 din Taganrog, regiunea Rostov (Rusia), a fost inculpat în lipsă pentru implicarea în tortura și moartea jurnalistei ucrainene Viktoria Roșcina, a anunțat Parchetul General al Ucrainei pe 7 august.

Oficialul – al cărui nume nu a fost făcut public – este acuzat că a organizat o campanie sistematică de abuzuri împotriva deținuților ucraineni, inclusiv civili. Printre victime s-a aflat și Roșcina, în vârstă de 27 de ani, potrivit procurorilor.

Ce pedeapsă riscă oficilul rus

Forțele ruse au reținut-o pe jurnalistă în teritoriile ocupate din regiunea Zaporijjea în 2023 și au transferat-o în centrul de detenție din Taganrog. Acolo, conform anchetei, a fost supusă la bătăi, umilințe, amenințări și i s-au refuzat nevoile de bază, precum apa potabilă și îngrijirile medicale. Procurorii afirmă că i s-a interzis să doarmă sau să stea jos în timpul zilei, a fost pedepsită fizic și supusă unei presiuni psihologice constante pentru a coopera cu autoritățile închisorii.

Suspectul este acuzat de tratamente inumane aplicate civililor de către un grup acționând în complicitate. El ar fi știut că Roșcina era civilă și, deci, protejată de dreptul internațional, dar a încălcat în mod intenționat Convenția de la Geneva și alte norme juridice. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 12 ani de închisoare.

Viktoria Roșcina a fost decorată postum de Zelenski

Viktoria Roșcina a dispărut în august 2023, în timp ce documenta situația din teritoriile ocupate de ruși. Rusia a recunoscut oficial că o deținea abia în anul următor. Trupul ei a fost returnat Ucrainei la sfârșitul lunii februarie 2024, etichetat fals ca fiind cel al unui „bărbat neidentificat”. O investigație medico-legală a confirmat ulterior identitatea sa, prin teste ADN.

Moartea jurnalistei a fost confirmată oficial pe 10 octombrie 2024, deși cauza decesului este în continuare investigată. Autoritățile ruse susțin că aceasta ar fi murit pe 19 septembrie. O anchetă jurnalistică a descoperit că trupul său a fost returnat fără mai multe organe, ridicând suspiciuni că mutilarea ar fi fost menită să ascundă urme de sufocare.

Pe 2 august 2025, președintele Volodimir Zelenski i-a conferit postum Viktoriei Roșcina Ordinul Libertății, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la democrație, suveranitate și drepturile omului.

