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Un crocodil a fost găsit pe balconul unui apartament din Hong Kong. În locuință erau peste 100 de reptile

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crocodil de apa sarata
FOTO: Shutterstock
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Autorităţile din Hong Kong au reţinut, joi, o femeie după ce au găsit un crocodil de un metru şi jumătate pe balconul locuinţei sale. Alertaţi de un vecin, poliţiştii au descoperit, de asemenea, în apartament, peste o sută de reptile din specii protejate, care au fost ulterior confiscate.

Un bărbat a semnalat miercuri prezenţa unei reptile de culoare verde pe balconul unui bloc de locuinţe situat în districtul Sham Shui Po, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

După o primă inspecţie, poliţiştii şi personalul Departamentului pentru agricultură, pescuit şi conservare (AFCD) au revenit joi la locuinţa femeii, unde au găsit un număr mare de animale din specii ameninţate cu dispariţia.

Crocodilul a fost preluat de Societatea pentru Protecţia Animalelor pentru a fi supus unor radiografii şi analize, în timp ce restul animalelor confiscate au fost puse la dispoziţia AFCD pentru inspecţie.

Această descoperire într-o zonă dens populată vine în completarea unei recente operaţiuni fulger, desfăşurată la 3 martie, în cadrul căreia inspectorii au pătruns într-o clădire industrială din Kwai Chung şi au confiscat 14 reptile pe cale de dispariţie. O persoană care nu deţinea autorizaţiile obligatorii în acest sens a fost reţinută.

Printre animalele confiscate se aflau specii strict reglementate de Convenţia CITES, precum iguane, ţestoase, pitoni, varani, dar şi un alt crocodil.

Autorităţile au reamintit că deţinerea ilegală a acestor specii constituie o infracţiune gravă în fosta colonie britanică, fiind pedepsită cu amenzi de până la 10 milioane de dolari din Hong Kong (1,1 milioane de euro) şi până la 10 ani de închisoare.

Editor : C.S.

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