Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia

Un doctor care a părăsit sala de operație cu pacientul aflat sub anestezie ca să întrețină relații sexuale cu o asistentă într-o altă încăpere din spital își va putea continua cariera de medic în Marea Britanie, potrivit deciziei unui tribunal medical.

Dr. Suhail Anjum (44 de ani) și o asistentă, care nu a fost numită, au fost surprinși într-o „poziție compromițătoare” de către un coleg „șocat” care a intrat în încăperea din Spitalul Tameside, în zona metropolitană a orașului Manchester, unde se aflau cei doi.

Medicul consultant anestezist îi ceruse unui asistent să monitorizeze pacientul cât timp el se duce la toaletă. Anjum, care este căsătorit și are trei copii, s-a dus într-o altă sală de operație a spitalului din Ashton-under-Lyne unde a întreținut relații sexuale cu „asistenta C” pe data de 16 septembrie 2023.

Colegul care i-a surprins pe cei doi a spus că asistenta era cu „pantalonii în jurul genunchilor și cu lenjeria intimă la vedere”, iar doctorul Anjum „își lega șnurul de la pantaloni”. Anjum a lipsit din sala de operație timp de opt minute și pacientul nu a suferit niciun prejudiciu.

Doctorul Suhail Anjum lucra în Spitalul Tameside din Aston-under-Lyne, în apropiere de Manchester, atunci când s-a întâmplat incidentul. Captură foto: X

Problema a fost raportată administrației și Anjum a fost concediat în februarie 2024, în urma unei anchete interne. Doctorul a spus că își dorește să își reia cariera în Marea Britanie și să se întoarcă împreună cu familia în țară, potrivit The Guardian.

În urma incidentului, Anjum s-a mutat în Pakistan, țara lui natală, acolo unde a lucrat tot ca doctor.

Anjum a promis că nu va mai repeta niciodată „eroarea de judecată” pe care a făcut-o acum doi ani. „A fost cel puțin rușinos. Eu sunt singurul vinovat. I-am dezamăgit pe toți, nu doar pe pacient și pe mine... Mi-am dezamăgit colegii care mi-au arătat mult respect.”

În hotărârea tribunalului se precizează faptul că incidentul în care au fost implicate cele două cadre medicale „a avut potențialul de a-l distrage pe doctorul Anjum” și că „s-ar putea ca acesta să nu fi putut acorda întreaga sa atenție îngrijirii pacientului”.

Cu toate că acțiunile sale nu au afectat siguranța pacientului, acestea au fost „destul de semnificative încât să reprezinte o abatere gravă”, potrivit președintei instanței, Rebecca Miller. Însă, tribunalul a ajuns la concluzia că riscul ca doctorul să repete abaterea pe care a comis-o în trecut este „foarte mic”. Anjum nu va primi nicio sancțiune.

