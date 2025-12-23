Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia

Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul, după ce un tribunal din La Spezia a autorizat tranziția de la sexul feminin la cel masculin, scrie The Times. Decizia a fost susținută de sora geamănă și părinții adolescentului, care au recunoscut preferința copilului lor pentru o identitate masculină încă de la o vârstă fragedă.

Tranziția a început în 2021, după un diagnostic de disforie de gen, și a fost susținută de medici, psihiatri și specialiști din departamentele de andrologie și endocrinologie ale Spitalului Careggi din Florența.

Copilul a fost tratat cu triptorelină, un hormon care blochează pubertatea, potrivit presei italiene. Judecătorii din La Spezia au acceptat cererea de identitate masculină, recunoscând că „adolescentul a dezvoltat o conștiință deplină a incongruenței dintre corpul său și identitatea trăită până în prezent”.

Ei au spus că copilul a ajuns la o hotărâre pe deplin conștientă „de a restabili ireversibil o stare de armonie între corp și psihic în percepția propriei identități sexuale”.

Stefano Genick, avocatul care a asistat familia, a spus că vârsta copilului a creat un precedent important. „La vârsta de 13 ani, identitatea sa de gen este deja consolidată, așa cum a fost confirmat de rapoartele medicale comandate de parchet”, a spus el.

Genick a spus că copilul, care nu a fost identificat, avea „o capacitate de discernământ deplină” și era hotărât să-și recunoască legal identitatea adevărată. „Prin recunoașterea legală a schimbării de sex, împreună cu un tratament terapeutic precoce, este posibil să se atenueze suferințele celor care suferă de disforie, în special în faza pubertății”, a spus el.

Italia nu are o limită minimă de vârstă pentru schimbarea legală a identității de gen și, din 2015, nu mai insistă asupra intervenției chirurgicale prealabile. Deși nu există cifre precise, se estimează că în Italia trăiesc aproximativ 400.000 de persoane transgender.

Utilizarea blocantelor pubertății și a hormonilor de sex opus pentru tineri a devenit din ce în ce mai controversată, în special în lumina concluziilor baronesei Cass din Marea Britanie cu privire la slăbiciunea dovezilor științifice care susțin această practică.

Comentatorii catolici au reacționat rapid la acest caz. Tommaso Scandroglio, scriind în publicația online La Nuova Bussola Quotidiana, l-a numit „cea mai recentă violență judiciară nebunească”. Scandroglio a spus că la vârsta de 13 ani o persoană este prea tânără pentru a se căsători sau a cumpăra o casă, dar judecătorii permit cuiva să-și asume un nou gen.

Scandroglio a citat avertismentele din raportul Cass și țările care au restricționat schimbarea de sex pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. El a spus că „în numele poporului italian”, are loc „o derivă nebunească, atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic”. El a comparat procesul de tranziție al tânărului cu transformarea de către împăratul roman Caligula a calului său în senator.

Jacopo Coghe, membru al organizației catolice tradiționaliste Pro Vita e Famiglia, a declarat: „La vârsta de 13 ani, legea nu consideră că un minor este suficient de matur pentru a-și face un tatuaj pe braț, dar îi permite să fie supus unei tranziții de gen cu terapii hormonale pentru a-și schimba sexul și numele în mod oficial. Este o nebunie absolută”.

