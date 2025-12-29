Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Anunțul prietenilor celebrei actrițe

Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.

Angajamentul său pentru protecţia animalelor, pe care le-a apărat timp de decenii cu pasiune şi determinare, face parte integrantă din istoria sa.

Wendy Bouchard a reamintit cât de importante au fost animalele în viaţa actriţei: „Animalele au salvat-o. De mică, a crescut alături de aceste animale. Afecţiunea pe care poate nu a primit-o în sânul familiei i-a fost oferită de animale”. Potrivit prietenei sale, Brigitte Bardot „împărtăşea suferinţa şi vulnerabilitatea animalelor”.

Lupta sa de-o viaţă pentru cauza animalelor a marcat numeroase generaţii: „Angajamentul său împotriva vânătorii de pui de focă în 1977 a cutremurat o parte a lumii”, estimează jurnalista de la ICI. În fiecare an, de ziua ei, primea numeroase scrisori „din întreaga lume, în toate limbile”.

Fundaţia „Brigitte Bardot”, care va marca anul viitor 40 de ani de existenţă, „va continua, mai mult ca niciodată, să ducă mai departe opera lui Bardot”, a asigurat organizaţia duminică, într-un comunicat în care anunţa decesul fondatoarei sale, la vârsta de 91 de ani. Moştenirea sa, subliniază organizaţia, „rămâne vie în acţiunile întreprinse cu aceeaşi pasiune şi aceeaşi fidelitate faţă de idealurile sale”.

Înfiinţată de celebra actriţă în 1986 la Saint-Tropez (Var), această asociaţie dedicată protecţiei animalelor sălbatice şi domestice în Franţa şi în lume a devenit una dintre cele mai importante structuri din domeniul protecţiei animalelor din Franţa. „Mi-am dedicat tinereţea şi frumuseţea oamenilor. Acum îmi dedic înţelepciunea, experienţa şi tot ce am mai bun animalelor”, spunea vedeta despre lupta sa.

