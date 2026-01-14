Rebin Moradi, o mare speranţă a fotbalului iranian, a fost împuşcat mortal în timpul protestelor de la Teheran. Avea doar 17 ani

Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights .



Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale Saipa FC, club din liga a doua iraniană cu sediul în Karaj. Participând la campionatul juniorilor, era considerat „unul dintre cei mai promiţători tineri talentaţi” din generaţia sa, informează News.ro.

Rebin Moradi se remarca şi în înot, disciplină în care era campion la categoria sa de vârstă.

Moartea sa se înscrie într-un context de represiune masivă. De mai bine de două săptămâni, Iranul este zguduit de violente manifestaţii împotriva puterii actuale şi a creşterii costului vieţii. Rebin Moradi se numără printre cele peste 700 de persoane ucise de la începutul acestei mişcări de protest.

Editor : Sebastian Eduard