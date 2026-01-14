Live TV

Rebin Moradi, o mare speranţă a fotbalului iranian, a fost împuşcat mortal în timpul protestelor de la Teheran. Avea doar 17 ani

Data actualizării: Data publicării:
Rebin Moradi
Foto: Instagram

Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights .

Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale Saipa FC, club din liga a doua iraniană cu sediul în Karaj. Participând la campionatul juniorilor, era considerat „unul dintre cei mai promiţători tineri talentaţi” din generaţia sa, informează News.ro.

Rebin Moradi se remarca şi în înot, disciplină în care era campion la categoria sa de vârstă.

Moartea sa se înscrie într-un context de represiune masivă. De mai bine de două săptămâni, Iranul este zguduit de violente manifestaţii împotriva puterii actuale şi a creşterii costului vieţii. Rebin Moradi se numără printre cele peste 700 de persoane ucise de la începutul acestei mişcări de protest.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
3
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
ochiul unei femei
4
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Digi Sport
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
erfan soltani
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute azi. Mesaj de susținere pentru protestatari
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Proiectul de mare putere al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Ce va face liderul rus după prăbușirea rețelei de aliați
Protests in Iran January 8
Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Un tânăr urmează să fie spânzurat public azi
Elon Musk.
Elon Musk oferă acces gratuit la Internet în Iran, prin Starlink (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (45)
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul reduce aparatul administrativ: mai puțini polițiști locali...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Donald Trump, singurul care-l poate opri pe Vladimir Putin, crede Karol Nawrocki. Critici la adresa liderilor europeni
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane cu arsuri, transportate la spital
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri de la negocieri
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Regula 50-30-20: metoda simplă care te ajută să economisești bani în fiecare lună
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în...
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...