Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”

Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a afirmat duminică că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump.

Cuba este „o naţiune liberă şi independentă”, a scris el într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

„Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge”, se mai arată în mesajul lui.

Mai devreme duminică, Donald Trump a îndemnat Cuba să „accepte un acord, înainte de a fi prea târziu” şi ca ţara să nu rămână fără petrol şi bani venezueleni.

„Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Editor : C.S.