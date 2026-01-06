Live TV

Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi

Data publicării:
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
Spărgătorul de gheață nuclear Iakutia, operat de Rosatomflot, este proiectat pentru a asigura navigația în Arctica și dezvoltarea Rutei Maritime de Nord. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce rol joacă China în regiune

Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.

Într-o declarație publicată marți, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita lucrări de dragare de aproximativ 60 de milioane de metri cubi în următorii cinci ani, iar lucrări similare vor fi necesare și în porturile din alte regiuni ale Rusiei.

„Ambițiile arctice ale Rusiei se lovesc de un blocaj elementar la nivel de infrastructură”, a precizat agenția, subliniind că Moscova s-a bazat anterior pe contractori străini care dețineau flotele și tehnologiile necesare pentru proiecte de dragare la scară largă. Sancțiunile occidentale au blocat această opțiune, iar Rusia nu a reușit să dezvolte alternative interne adecvate.

Planurile anunțate de autoritățile ruse pentru proiectarea și construcția de nave de dragare la Șantierele Navale Amiralității din Sankt Petersburg rămân în mare parte declarative și nu au generat rezultate practice, potrivit serviciului de informații.

Conform datelor agenției, în 2025 Rusia a reușit să drage doar aproximativ 2,2 milioane de metri cubi în toate porturile sale, folosind exclusiv resurse proprii, un volum pe care agenția l-a catalogat drept insignifiant în raport cu necesitățile declarate și insuficient pentru a produce o schimbare sistemică a situației.

Ce rol joacă China în regiune

Moscova își pune acum speranțele, cel puțin teoretic, în implicarea Chinei în dezvoltarea infrastructurii portuare nordice, conform declarației, însă interesele Beijingului diferă semnificativ de cele ale Rusiei.

China este interesată de tranzitul neîntrerupt de-a lungul întregii Rute Maritime de Nord, nu de transformarea porturilor rusești în noduri logistice regionale. „În următorii ani, realitatea va fi simplă: navele mari vor trece fără să se oprească”, a transmis agenția.

Chiar dacă China acceptă să participe la operațiunile de dragare, deciziile privind porturile deservite și prioritizarea acestora ar fi luate la Beijing, nu la Moscova, conform evaluării. Acest lucru ar reduce controlul Rusiei asupra dezvoltării teritoriale, ar limita sprijinul pentru anumite regiuni și ar crește dependența Moscovei de actori externi.

În ansamblu, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a subliniat că situația evidențiază un decalaj sistemic între ambițiile declarate ale Rusiei în Arctica și capacitățile sale reale, concluzionează publicația.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Aproape 70% dintre români cred că o pace în Ucraina ar trebui semnată în condiţiile impuse de SUA (Sondaj Avangarde)
Secretary Of Defense Pete Hegseth
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ironizează sistemul de apărare aeriană al Rusiei în Venezuela
putin da indicatii
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Fisherman holding nets
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști
nicusor dan
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, care va aborda chestiunea desfășurării de trupe în Ucraina. Nicușor Dan, la reuniune
Recomandările redacţiei
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și...
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea...
donald trump
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
Ultimele știri
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de...
Fanatik.ro
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Ce amendă riști în Grecia în 2026 dacă folosești greșit luminile de avarie. Ce prevede legea și ce trebuie să...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...