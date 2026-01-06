Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.

Într-o declarație publicată marți, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita lucrări de dragare de aproximativ 60 de milioane de metri cubi în următorii cinci ani, iar lucrări similare vor fi necesare și în porturile din alte regiuni ale Rusiei.

„Ambițiile arctice ale Rusiei se lovesc de un blocaj elementar la nivel de infrastructură”, a precizat agenția, subliniind că Moscova s-a bazat anterior pe contractori străini care dețineau flotele și tehnologiile necesare pentru proiecte de dragare la scară largă. Sancțiunile occidentale au blocat această opțiune, iar Rusia nu a reușit să dezvolte alternative interne adecvate.

Planurile anunțate de autoritățile ruse pentru proiectarea și construcția de nave de dragare la Șantierele Navale Amiralității din Sankt Petersburg rămân în mare parte declarative și nu au generat rezultate practice, potrivit serviciului de informații.

Conform datelor agenției, în 2025 Rusia a reușit să drage doar aproximativ 2,2 milioane de metri cubi în toate porturile sale, folosind exclusiv resurse proprii, un volum pe care agenția l-a catalogat drept insignifiant în raport cu necesitățile declarate și insuficient pentru a produce o schimbare sistemică a situației.

Ce rol joacă China în regiune

Moscova își pune acum speranțele, cel puțin teoretic, în implicarea Chinei în dezvoltarea infrastructurii portuare nordice, conform declarației, însă interesele Beijingului diferă semnificativ de cele ale Rusiei.

China este interesată de tranzitul neîntrerupt de-a lungul întregii Rute Maritime de Nord, nu de transformarea porturilor rusești în noduri logistice regionale. „În următorii ani, realitatea va fi simplă: navele mari vor trece fără să se oprească”, a transmis agenția.

Chiar dacă China acceptă să participe la operațiunile de dragare, deciziile privind porturile deservite și prioritizarea acestora ar fi luate la Beijing, nu la Moscova, conform evaluării. Acest lucru ar reduce controlul Rusiei asupra dezvoltării teritoriale, ar limita sprijinul pentru anumite regiuni și ar crește dependența Moscovei de actori externi.

În ansamblu, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a subliniat că situația evidențiază un decalaj sistemic între ambițiile declarate ale Rusiei în Arctica și capacitățile sale reale, concluzionează publicația.

Editor : M.I.