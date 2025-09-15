Live TV

Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe”

Data publicării:
Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU shakes hand with US Secretary of State MARCO RUBIO at the Prime Minister's Office in Jerusalem
Marco Rubio a făcut o vizită în Israel. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas.

„Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminată”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă la Ierusalim, alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Puteţi conta pe sprijinul şi angajamentul nostru neclintit de a duce acest lucru la bun sfârşit”, a adăugat el, în contextul în care Israelul este angajat într-un război împotriva mişcării islamiste palestiniene de aproape doi ani.

Secretarul de stat american a apreciat totodată că Hamas a fost încurajată de demersurile Franţei, Regatului Unit şi ale altor ţări de a recunoaşte un stat palestinian şi a cerut dezarmarea grupării militante palestiniene.

„Hamas trebuie să înceteze să existe ca element armat care poate ameninţa pacea şi securitatea regiunii”, a subliniat Rubio.

Vizita secretarului de stat american „este un mesaj clar că America este alături de Israel în faţa terorismului” a afirmat la rândul său premierul Netanyahu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți...
adrian caciu face declaratii
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea...
Ultimele știri
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului
Trump Netanyahu
Trump transmite un avertisment Israelului după atacul asupra Qatarului: „Sunt foarte dezamăgit”
profimedia-1036701313
O slujbă de pomenire pentru Charlie Kirk va avea loc pe un stadion din Arizona, pe 21 septembrie. Trump ar urma să fie prezent
Heavy smoke rises from the building after the Israeli army carried out an attack on the Nasr neighborhood in gaza city
Germania, Franța şi Marea Britanie cer „încetarea imediată” a ofensivei militare israeliene în oraşul Gaza
Benjamin Netanyahu
Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus
Partenerii noștri
Pe Roz
Căsnicia dintre Nicole Kidman și Keith Urban, pe butuci?! Un apropiat a rupt tăcerea: „E ca și cum fiecare ar...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea