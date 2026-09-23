Marco Rubio și Serghei Lavrov, față-n față la New York. Rusia și-a confirmat intenția de a-și atinge obiectivele războiului din Ucraina

Secretarul de Stat american Marco Rubio s-a întâlnit miercuri cu omologul său rus Serghei Lavrov, cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York, în condițiile în care Statele Unite încearcă să ajungă la un acord de pace între Ucraina și Rusia, relatează AFP, preluată de Agerpres. În cadrul discuțiilor, partea rusă și-a confirmat intenția de a-și atinge obiectivele războiului împotriva Ucrainei, fără a exclude o așa-numită soluție politico-diplomatică, scrie ua.news.

Întâlnirea a avut loc în aceeași zi cu discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la ONU.



Rubio și Lavrov s-au întâlnit la un mare hotel din New York și nu au dorit să răspundă la întrebările jurnaliștilor, în special în legătură cu posibilitatea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva instalațiilor energetice.



Rusia a atacat Kievul miercuri dimineața cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite și benzinării, la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace.



Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie înainte de iarnă, potrivit unui comunicat al președintelui ucrainean publicat marți în marja Adunării Generale a ONU.



„Atât Statele Unite, cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de iarnă', a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu Trump despre 'măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomație”.



În cursul unei conferințe de presă în marja Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că i-a transmis președintelui american intenția sa de a opri atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să facă același lucru cu atacurile sale masive în Ucraina.



„Am discutat cu președintele american despre un moratoriu energetic”, a declarat marți șeful statului ucrainean.

Rusia a prezentat propria versiune a ceea ce s-a discutat în cadrul întâlnirii dintre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de Stat american, Marco Rubio, la New York, scrie ua.news. În cadrul discuțiilor, partea rusă și-a confirmat intenția de a-și atinge obiectivele războiului împotriva Ucrainei, fără a exclude o așa-numită soluție politico-diplomatică. Părțile au discutat despre relațiile bilaterale și agenda internațională în contextul recentelor contacte la nivel înalt. În plus, oficialii au abordat problema situației din Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud, America Latină și Caraibe și au discutat despre pregătirile pentru viitorul summit al G20. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei a subliniat necesitatea restabilirii cât mai rapide a relațiilor bilaterale și a anunțat un acord privind continuarea contactelor la nivelul ministerelor de Externe ale celor două țări, precizează Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat că Putin a fost invitat oficial la summitul Grupului celor Douăzeci (G20), care va avea loc în luna decembrie la Miami.

Editor : M.C