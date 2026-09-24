Macron avertizează că Franţa ar putea fi ținta unui atac rusesc: Moscova „e gata să facă și mai multe sacrificii”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, că Franţa ar putea fi ţinta unei încercări de atac cu o dronă încărcată cu explozibil, similar tentativei de la aeroportul din Leipzig de la începutul lunii august, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Franţa nu a experimentat încă atacuri de acest tip, „dar când îmi puneţi întrebarea 's-ar putea întâmpla?', răspunsul meu este da”, a spus preşedintele francez, intervievat la France 2 şi TF1, adăugând că Rusia consideră „Europa drept profunzimea strategică a Ucrainei”.

Macron a afirmat, de asemenea, că CIA „nu a informat serviciile de informaţii franceze” despre un posibil atac cu drone ruseşti care ar viza sudul Franţei, contrar unor informaţii publicate în presa străină.

Publicația spaniolă El Mundo a relatat că Rusia s-ar putea pregăti să lanseze atacuri cu drone asupra unor țări din sudul Europei, folosind nave ale „flotei fantomă” care traversează Marea Mediterană.

Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea NATO, însă escaladările recente sugerează că Kremlinul încearcă să împingă aceste limite.

Astfel de operațiuni ar viza cel mai probabil Spania, Franța sau Italia și ar folosi drone Gerbera produse de Rusia, potrivit surselor citat de El Mundo.

În acelaşi timp, potrivit lui Macron, o nouă mobilizare rusă de 300.000 de soldaţi pentru războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei „este un scenariu care ni se pare credibil”.

„Într-adevăr, scenariul credibil astăzi, care este împărtăşit de mulţi, este de aproximativ 300.000 de soldaţi”, a afirmat preşedintele francez.

„Semnalul pe care Rusia îl transmite astăzi este: suntem gata să facem şi mai multe sacrificii pentru a lua tot Donbasul”, a adăugat Macron, precizând că, de la invadarea Ucrainei, acest război a costat deja Rusia „1,2 milioane de soldaţi”, răniţi sau ucişi.

Editor : C.L.B.