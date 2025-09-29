„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin

Marea Britanie s-ar putea afla deja în război cu Rusia din pricina intensității și gravității atacurilor cibernetice, sabotajelor și altor activități ostile pe care Moscova le-a aranjat împotriva sa, potrivit unui fost șef al MI5, relatează The Guardian.

Eliza Manningham-Buller, care s-a aflat acum 20 de ani la cârma serviciului britanic de spionaj, a susținut că este de acord cu declarațiile făcute de Fiona Hill, specialistă în chestiuni ce ține de Rusia, care a precizat într-un interviu pentru sursa citată că Moscova este în război cu Occidentul.

Conform lui Manningham-Buller, lucrurile au luat o altă turnură „de când a început invazia Ucrainei și am citit despre tot felul de chestii pe care le-au făcut rușii pe aici – sabotaje, culegere de informații, atacuri asupra oamenilor și așa mai departe”.

„Cred că are dreptate (n.red - Fiona Hill) când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice și activitatea de informații sunt intense”, a spus ea într-un podcast în care a fost intervievată de lordul John McFall.

Șase bulgari care trăiau în Marea Britanie au ajuns după gratii în acest an pentru rolul jucat într-o rețea de spionaj care desfășura activități de supraveghere ostilă în Europa, iar cinci bărbați au fost condamnați pentru implicarea lor într-un atac ordonat de Moscova asupra unui depozit care conținea provizii destinate Ucrainei.

În urmă cu un an, Pat McFadden, la acea vreme în Cabinetul Primului Ministru, afirma că Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva Regatului Unit. Hackerii au vizat o serie de companii britanice.

Cu toate că detectarea sursei atacurilor poate dura ceva timp, multe dintre acestea sunt suspectate a proveni din Rusia.

În plus, mai multe state din Europa de Est au fost afectate de incidente cu drone, în special Polonia, unde 19 de astfel de vehicule aeriene fără pilot au pătruns în spațiul aerian al țării.

În prima parte a mandatului lui Manningham-Buller la MI5, între 2002 și 2007, existau speranțe că Rusia nu va reveni la practicile sovietice și că ar putea fi un posibil partener al Occidentului.

În anul 2005, fosta șefă a MI5 l-a întâlnit pe președintele rus Vladimir Putin, când acesta a venit la Londra după summitul G8 din Scoția, moment în care lordul McFall a sugerat că liderul de la Kremlin încerca să afișeze o „față plăcută” pentru a impresiona națiunile occidentale.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a afirmat Manningham-Buller. „Nu m-am așteptat ca, în decursul unui an, să ordone uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut.”

Alexander Litvinenko, un fost spion rus care locuia în Londra, a murit în 2006, după ce a fost otrăvit cu puloniu. O anchetă publică desfășurată zece ani mai târziu a indicat că doi agenți ruși l-au ucis și că probabil au acționat la ordinele lui Putin.

Citește și:

MI5, serviciul secret al Marii Britanii, verifică dacă Rusia este implicată în incendiul care a paralizat aeroportul Heathrow

Editor : A.M.G.