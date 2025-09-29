Live TV

„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin

Data publicării:
vladimir putin
Eliza Manningham-Buller s-a aflat acum 20 de ani la cârma serviciului britanic de spionaj. Foto: Profimedia

Marea Britanie s-ar putea afla deja în război cu Rusia din pricina intensității și gravității atacurilor cibernetice, sabotajelor și altor activități ostile pe care Moscova le-a aranjat împotriva sa, potrivit unui fost șef al MI5, relatează The Guardian.

Eliza Manningham-Buller, care s-a aflat acum 20 de ani la cârma serviciului britanic de spionaj, a susținut că este de acord cu declarațiile făcute de Fiona Hill, specialistă în chestiuni ce ține de Rusia, care a precizat într-un interviu pentru sursa citată că Moscova este în război cu Occidentul.

Conform lui Manningham-Buller, lucrurile au luat o altă turnură „de când a început invazia Ucrainei și am citit despre tot felul de chestii pe care le-au făcut rușii pe aici – sabotaje, culegere de informații, atacuri asupra oamenilor și așa mai departe”.

„Cred că are dreptate (n.red - Fiona Hill) când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice și activitatea de informații sunt intense”, a spus ea într-un podcast în care a fost intervievată de lordul John McFall.

Șase bulgari care trăiau în Marea Britanie au ajuns după gratii în acest an pentru rolul jucat într-o rețea de spionaj care desfășura activități de supraveghere ostilă în Europa, iar cinci bărbați au fost condamnați pentru implicarea lor într-un atac ordonat de Moscova asupra unui depozit care conținea provizii destinate Ucrainei.

În urmă cu un an, Pat McFadden, la acea vreme în Cabinetul Primului Ministru, afirma că Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva Regatului Unit. Hackerii au vizat o serie de companii britanice. 

Cu toate că detectarea sursei atacurilor poate dura ceva timp, multe dintre acestea sunt suspectate a proveni din Rusia.

În plus, mai multe state din Europa de Est au fost afectate de incidente cu drone, în special Polonia, unde 19 de astfel de vehicule aeriene fără pilot au pătruns în spațiul aerian al țării.

În prima parte a mandatului lui Manningham-Buller la MI5, între 2002 și 2007, existau speranțe că Rusia nu va reveni la practicile sovietice și că ar putea fi un posibil partener al Occidentului.

În anul 2005, fosta șefă a MI5 l-a întâlnit pe președintele rus Vladimir Putin, când acesta a venit la Londra după summitul G8 din Scoția, moment în care lordul McFall a sugerat că liderul de la Kremlin încerca să afișeze o „față plăcută” pentru a impresiona națiunile occidentale.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a afirmat Manningham-Buller. „Nu m-am așteptat ca, în decursul unui an, să ordone uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut.”

Alexander Litvinenko, un fost spion rus care locuia în Londra, a murit în 2006, după ce a fost otrăvit cu puloniu. O anchetă publică desfășurată zece ani mai târziu a indicat că doi agenți ruși l-au ucis și că probabil au acționat la ordinele lui Putin.

Citește și:

MI5, serviciul secret al Marii Britanii, verifică dacă Rusia este implicată în incendiul care a paralizat aeroportul Heathrow

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cbani, pensie
Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine...
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
profimedia-0975326545
Șoșoacă acuză în Parlamentul sârb că „revoluția a fost furată și...
barbat cu catuse la maini
Cămătăria va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni până la 5 ani...
Ultimele știri
MAE, despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova: „O rezilienţă exemplară”. Mesaj transmis Parlamentului de la Chișinău
Germanii pregătesc mitinguri pentru pace, vineri, la Berlin și Stuttgart: „Niciodată apţi de război!”
Substanțele toxice care nu dispar: „poluanți eterni”, descoperiți în sângele unui comisar european
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Chairs Meeting On The Economy
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea
soldat rus
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată
dmitri medvedev
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal”
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Ce spune Kremlinul despre rachetele Tomahawk pe care SUA le-ar putea livra Ucrainei
elicopter rusia
Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile...
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde...
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu