Marea Britanie va livra avioane militare Statelor Unite pentru prima dată în peste 50 de ani

Boeing E-7A Wedgetail
În 2023, Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că intenționează să comande douăzeci și șase de avioane de detectare și comandă aeriană E-7A Wedgetail pentru a înlocui vechile 31 de avioane E-3B/G AWACS începând cu 2027, informează publicația franceză Zone Militaire.

E-7A Wedgetail este echipat cu un radar cu antenă activă multifuncțională [MESA Multi-role Electronically Scanned Array] cu o rază de acțiune de peste 400 km, contramăsuri electronice și diferite sisteme de comunicații [UHF, HF, VHF, Liaison 11, Liaison 16, ICS, SATCOM etc.].

Prototipuri

Având în vedere că E-7A Wedgetail fusese deja ales de Australia, Coreea de Sud, Turcia, Regatul Unit și NATO, negocierile contractuale nu ar fi trebuit să ridice probleme deosebite. Cu excepția faptului că aeronavele destinate Forțelor Aeriene ale SUA vor trebui să aibă un sistem de misiune și mijloace de comunicații prin satelit diferite de cele utilizate de aeronavele deja vândute la export. De aici a rezultat dorința Pentagonului de a comanda mai întâi două prototipuri de la Boeing înainte de a merge mai departe.

Responsabilii Forțelor Aeriene ale SUA „credeau că cerințele lor vor corespunde în mare măsură celor ale modelelor E-7 achiziționate de Regatul Unit. Însă, pe parcursul procesului, aceste cerințe au luat un drum divergent, ceea ce complică dezvoltarea [prototipurilor] și negocierile contractuale”, a declarat Andrew Hunter, pe atunci secretar adjunct al Forțelor Aeriene ale SUA pentru achiziții și tehnologie.

În cele din urmă, în iulie 2024 s-a ajuns la un acord, dezvoltarea celor două prototipuri urmând să coste Pentagonul 2,6 miliarde de dolari. Însă aceste aparate nu vor fi construite în Statele Unite, așa cum s-ar fi putut crede, ci în... Regatul Unit. Este ceea ce a anunțat Ministerul Apărării britanic, după vizita de stat pe care președintele american Donald Trump a efectuat-o la Londra săptămâna aceasta.

„Pentru prima dată în peste cincizeci de ani, Marea Britanie va contribui la construirea de avioane militare” pentru Statele Unite, s-a felicitat acesta, într-un comunicat publicat pe 18 septembrie.

Semnată cu Boeing, contractul în cauză prevede „renovarea și modernizarea a două avioane B-737 existente pentru a produce două prototipuri de avioane de supraveghere și alertă avansată la Birmingham. [...] Acesta reprezintă o investiție suplimentară de peste 36 de milioane de lire sterline pentru economia britanică”, a explicat ministerul.

„Regatul Unit a comandat deja trei avioane de alertă avansată Boeing E-7 Wedgetail. Aceste aparate vor constitui un element esențial al apărării naționale britanice datorită radarului și senzorilor lor capabili să detecteze avioane, rachete și drone inamice care se apropie, la o distanță de peste 480 de kilometri. Intrarea în serviciu a Wedgetail în cadrul Royal Air Force este prevăzută pentru 2026”, a reamintit apoi MoD.

După 50 de ani

Reamintim că, de la achiziționarea Hawker Siddeley Harrier de către US Marine Corps, în anii 1970, industria aeronautică britanică nu a mai livrat avioane militare Statelor Unite. Și asta chiar dacă este singurul partener de nivel 1 pentru programul F-35.

 

