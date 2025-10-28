Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO

Marea Britanie a încheiat un acord în valoare de aproape 8 miliarde de lire sterline pentru furnizarea către Turcia a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria britanică de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”.

Este cel mai mare acord de export de avioane de vânătoare din aproape două decenii și va susține mii de locuri de muncă în Marea Britanie în anii următori, a declarat guvernul, relatează BBC.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relațiilor strategice” cu Marea Britanie.

Starmer a subliniat că acordul cu Turcia va contribui la consolidarea securităţii Alianţei şi la apărarea „flancului sud-estic al NATO”. Această comandă va garanta, potrivit Londrei, 20.000 de locuri de muncă în Regatul Unit.



În luna iulie, ministrul Apărării britanic John Healey a semnat un memorandum de înţelegere cu omologul său turc, care a deschis calea către încheierea unui acord de export.



Turcia, care până acum a privilegiat modelul american F-35, doreşte să achiziţioneze 40 de avioane Eurofighter Typhoon, care sunt produse de un consorţiu format din Regatul Unit, Germania, Italia şi Spania. Aproximativ 37% din producţie este realizată în Regatul Unit, inclusiv asamblarea finală la fabricile BAE Systems de la Warton şi Samlesbury, în Lancashire (nord-vestul Angliei).



Săptămâna trecută, şeful statului turc a discutat despre achiziţionarea de aparate Eurofighter la Doha într-o întâlnire cu emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani. În 2017, Qatarul a comandat 24 de aparate, ultimele două dintre acestea urmând să fie livrate guvernului de la Doha până la finalul acestui an.



Ministrul Apărării turc, Yasar Güler, a indicat că Turcia dorea să achiziţioneze 12 avioane din Qatar şi tot atâtea din Oman. Potrivit unei surse turce din domeniul securităţii, Londra a livrat luni Turciei două avioane Eurofighter.



Germania, care se opunea iniţial vânzării de avioane Eurofighter către Turcia din cauza sprijinului necondiţionat acordat de Ankara mişcării palestiniene Hamas, a renunţat la veto-ul său în luna iulie.



Cancelarul german Friedrich Merz urmează să fie primit joi la Ankara de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Editor : Marina Constantinoiu