Marina chineză pretinde că a „alungat” un distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud

China a declarat miercuri că a avertizat și „alungat” un distrugător american care navigase în apropierea zonei disputate Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud — una dintre cele mai valoroase rute maritime la nivel mondial.

Distrugătorul USS Higgins „a intrat ilegal în apele teritoriale ale Chinei în largul insulei Huangyan fără aprobarea guvernului chinez”, a declarat ministerul apărării al țării, potrivit unei traduceri a declarației în mandarină realizată de CNBC.

Insula Huangyan este numele folosit de China pentru a se referi la recif, care a făcut obiectul unei dispute maritime între China și Filipine.

China a acuzat armata americană că i-a încălcat „grav” suveranitatea, adăugând că acțiunile Americii „subminează grav pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud și încalcă dreptul internațional și normele de bază care guvernează relațiile internaționale”.

USS Higgins este un distrugător al Flotei a Șaptea a SUA, cu baza în Yokosuka, Japonia. Nava nu a răspuns imediat la solicitarea CNBC de a comenta incidentul.

Incidentul survine într-un moment în care Washingtonul și Beijingul sunt angajate într-o dispută comercială care a dus la declarații incendiare din partea celor două părți, China avertizând în martie că este pregătită pentru „un război comercial sau orice alt tip de război” cu SUA, înainte ca tensiunile să se calmeze.

Marți, o navă de război chineză s-a ciocnit cu una dintre propriile nave de pază de coastă în timp ce urmărea o barcă de patrulare aparținând Filipinelor.

Zone delicate din Marea Chinei

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud ca fiind a sa, în baza „liniei celor nouă puncte”, respingând o hotărâre din 2016 a unui tribunal internațional de arbitraj din Olanda, care a constatat că revendicările Beijingului nu au niciun temei juridic sau istoric.

Au avut loc mai multe ciocniri între nave chineze și filipineze în Marea Chinei de Sud, Filipine acuzând forțele Beijingului că anul trecut au urmărit nave filipineze și au îndreptat lasere către aeronave de patrulare în apropierea unui alt recif disputat.

Ciocnirile au implicat coliziuni între nave, utilizarea tunurilor cu apă și rănirea unor marinari filipinezi, potrivit oficialilor filipinezi.

