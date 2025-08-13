Live TV

Marina chineză pretinde că a „alungat” un distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud

Data publicării:
USS Higgins
USS Higgins. Foto Profimedia
Din articol
Zone delicate din Marea Chinei

China a declarat miercuri că a avertizat și „alungat” un distrugător american care navigase în apropierea zonei disputate Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud — una dintre cele mai valoroase rute maritime la nivel mondial.

Distrugătorul USS Higgins „a intrat ilegal în apele teritoriale ale Chinei în largul insulei Huangyan fără aprobarea guvernului chinez”, a declarat ministerul apărării al țării, potrivit unei traduceri a declarației în mandarină realizată de CNBC.

Insula Huangyan este numele folosit de China pentru a se referi la recif, care a făcut obiectul unei dispute maritime între China și Filipine.

China a acuzat armata americană că i-a încălcat „grav” suveranitatea, adăugând că acțiunile Americii „subminează grav pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud și încalcă dreptul internațional și normele de bază care guvernează relațiile internaționale”.

USS Higgins este un distrugător al Flotei a Șaptea a SUA, cu baza în Yokosuka, Japonia. Nava nu a răspuns imediat la solicitarea CNBC de a comenta incidentul.

Incidentul survine într-un moment în care Washingtonul și Beijingul sunt angajate într-o dispută comercială care a dus la declarații incendiare din partea celor două părți, China avertizând în martie că este pregătită pentru „un război comercial sau orice alt tip de război” cu SUA, înainte ca tensiunile să se calmeze.

Marți, o navă de război chineză s-a ciocnit cu una dintre propriile nave de pază de coastă în timp ce urmărea o barcă de patrulare aparținând Filipinelor.

Zone delicate din Marea Chinei

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud ca fiind a sa, în baza „liniei celor nouă puncte”, respingând o hotărâre din 2016 a unui tribunal internațional de arbitraj din Olanda, care a constatat că revendicările Beijingului nu au niciun temei juridic sau istoric.

Au avut loc mai multe ciocniri între nave chineze și filipineze în Marea Chinei de Sud, Filipine acuzând forțele Beijingului că anul trecut au urmărit nave filipineze și au îndreptat lasere către aeronave de patrulare în apropierea unui alt recif disputat.

Ciocnirile au implicat coliziuni între nave, utilizarea tunurilor cu apă și rănirea unor marinari filipinezi, potrivit oficialilor filipinezi.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Soloviov
1
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
Jandarmi bun
3
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați pe front în ucraina
„O stare permanentă de asediu”. Cum se pregătește Kremlinul pentru...
elev
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în...
tancuri germane Leopard
Europa se pregătește de război și își extinde fabricile de armament...
alegeri, vot
Anularea alegerilor din 2024, menționată în raportul Departamentului...
Ultimele știri
Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump
Putin a vorbit la telefon cu liderul nord-coreean. Ce i-a transmis președintele rus lui Kim Jong Un înaintea summitului cu Trump
Summitul Trump - Putin: planul include o discuție a celor doi lideri însoțiți doar de traducători. Problema cu locul de întâlnire
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
G20 Nations Hold Hamburg Summit
„Ne bazăm pe instinctul lui Trump”. Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Vladimir Putin
mîini înlănţuite pe fundalul steagului curcubeu, simbol al minorităţilor sexuale
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Trump Signs Executive Orders At The White House
Taxele lui Trump s-au întors ca un bumerang împotriva americanilor. Cu cât scot aceștia mai mult din buzunare pentru cumpărături
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
soldati pe front
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...