Mark Rutte spune că NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni”

Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, secretarul general al NATO / Sursa foto: Profimedia Images

Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești.

„Nu este sustenabil să doborâm drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate o jumătate de milion sau un milion de dolari”, a declarat Rutte pentru redactorul-șef al Bloomberg News, John Micklethwait, într-un interviu acordat Bloomberg Television. „Cu toții dezvoltăm rapid tehnologiile și învățăm de la ucraineni.”

Țările NATO s-au confruntat în ultimele zile cu o serie de încălcări din partea avioanelor și dronelor rusești, incidente care au reprezentat un test fără precedent pentru credibilitatea alianței, chiar în contextul în care Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei.

Rutte a spus că efortul a fost menit să asigure că „pe lângă modalitatea mai tradițională de a gestiona această problemă, avem la dispoziție această tehnologie de interceptare”.

În ultimele zile, aliații au avut un dezacord public cu privire la ce să facă în cazul avioanelor rusești care trec în spațiul aerian NATO: să le doboare sau nu. Însă, la o întâlnire tensionată de la Moscova, diplomații europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu toată forța la alte încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.

Rutte a refuzat să comenteze aceste conversații. Dar a numit recentele incursiuni ale dronelor în Danemarca „foarte îngrijorătoare”. Guvernul de acolo investighează o posibilă implicare a Rusiei.

Oficialii ruși au negat că avioanele lor ar fi trecut în spațiul aerian estonian și au insistat că nu încearcă să testeze NATO. De asemenea, au spus că un alt incident în timpul căruia dronele au trecut în Polonia a fost o eroare.

Rutte a afirmat că președintele Donald Trump a fost benefic pentru alianță, având în vedere presiunea exercitată asupra statelor membre de a crește cheltuielile militare.

„Am avut întotdeauna încredere în NATO, dar cred că venirea președintelui Trump la putere a ajutat cu adevărat”, a spus Rutte. El a adăugat că obiectivul acum este de a pune o presiune suplimentară asupra președintelui Vladimir Putin, „astfel încât să vină la masa negocierilor și sunt încrezător că vom reuși”.

„Eforturile președintelui sunt extrem de importante”, a spus Rutte.

Citește și:

Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”

Editor : Ș.R.

Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
