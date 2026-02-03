Live TV

„Europa trebuie să păstreze controlul”. Dependența de tehnologia din SUA amenință „suveranitatea digitală”

Parlamentul European. Foto Sutterstock

Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor-cheie care stau la baza economiilor din regiune, a declarat marți comisarul european pentru servicii financiare, în contextul apelurilor tot mai frecvente ca Uniunea Europeană să fie mai puțin dependentă de giganții tehnologici cu sediul în Statele Unite, relatează The Guardian.

Europa se concentrează tot mai mult pe „suveranitatea digitală” – ideea potrivit căreia dependența de companii dintr-o Americă tot mai izolaționistă reprezintă o amenințare la adresa economiei și securității europene.

„Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor-cheie care susțin și pun în mișcare economiile noastre”, a declarat comisarul european Maria Luís Albuquerque, la o conferință de reglementare în domeniul tehnologiilor financiare, organizată la Bruxelles.

Un oficial de rang înalt din cadrul băncii centrale a Olandei a transmis, la același eveniment, că Europa ar trebui să fie mai puțin dependentă de firmele de tehnologie din afara regiunii.

