Rudele oamenilor uciși în suburbia Bucha din Kiev încearcă să identifice și să recupereze cadavrele acestora. Ucraina spune că peste 1.000 de trupuri fără viață au fost descoperite în oraș sau în împrejurimi de când soldații lui Vladimir Putin s-au retras în aprilie. Foarte multe dintre victime aveau semne de tortură.

În Bucha, oamenii încearcă să recupereze cadavrele rudelor. Hryhoriy Ruchkovskiy și-a pierdut fiul în războiul din Ucraina.

Hrihori Rucikovski, tatăl unei victime din Bucha: Am venit aici să recuperez trupul fiului meu. A fost împușcat pe 3 martie. Mașina lui a luat foc și a ars înăuntru. Am aflat despre tragedie pe 17 martie. De pe 3, până pe 17 martie, câinii și pisicile au ros... Nici nu știu. Plâng acum, dar mă calmez imediat. Pleca din Bucha cu mașina împreună cu soția. Au început împușcăturile, erau și tancuri. A fost lovit mai întâi în gât, apoi în inima. Soția lui a deschis ușa și a sărit. Mașina a luat foc.

Anna Tolit, psihoterapeut: Oamenii vin să-și caute rudele pe listele cu nume și în baza trăsăturilor. A existat o informația privind un copil de 5 ani care a fost ucis. În opinia mea, acesta este genocid. Oamenii ne întrebau: „Nu veți pierde cadavrul, nu? O să ni-l dați? Sunteți siguri?”. Sunt prea multe cadavre, prea multe întârzieri. Oamenii sunt îngrijorați din această cauză, este o traumă în plus pentru ei.

Căutarea cadavrelor în Bucha continuă, spun autoritățile locale.

Mikhailina Șkarivska, consilier Bucha: Oficial, 412 cadavre au fost recuperate în Bucha. Am găsit cadavrele după ce am terminat căutările din ușă în ușă. Am organizat centre de informații care acționează drept puncte de mediere între oamenii care caută trupurile rudelor, experții legiști care lucrează aici și morgile regionale. Ajută de asemenea cu anchetele penale, pentru că oamenii sunt uneori și martori sau victime ale războiului Rusiei în Ucraina.

Hrihori Rucikovski: Casa a fost distrusă. Fiul meu a fost împușcat. Eu am 82 de ani. Ce mai am de pierdut? Dacă m-aș ascunde într-un subsol, nu aș muri. Dacă mă ucid, aia e. Am ieșit și am fost oprit de (n.red: de un soldat rus) cu grenade și cuțite și o pușcă armată. Mi-a spus să stau pe loc cât timp continuă operațiunea militară. El a spus că atât Putin și Zelenski sunt de vină. Așa că au venit să ne ucidă și suntem la fel de vinovați. Asta credeau soldații lor, în vârstă de 22 de ani.

