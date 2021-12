Sorin Popescu, medic român stabilit în Austria, spune că guvernul austriac a luat niște măsuri raționale la momentul în care, la sfârșitul lunii noiembrie, a impus un lockdown complet pentru trei săptămâni, întrucât se înregistrau foarte multe cazuri de COVID. Rezultatele se văd, iar de luni țara iese din carantină, este deschisă turiștilor pentru schi, sigur, cu anumite condiții. Rata de vaccinare a crescut în Austria, iar autoritățile locale din Viena, de pildă, trimit populației broșuri în care demontează miturile antivacciniste.

În acest timp, olandezii au intrat din nou în carantină și vor petrece Crăciunul și Revelionul în izolare. Decizia a fost luată din cauza numărului tot mai mare de infectări cu tulpina Omicron. Noi măsuri anti-COVID sunt așteptate și în Marea Britanie, după ce a fost declarată stare de incident major în Londra, tot din cauza infectărilor cu varianta Omicron. Îngrijorare mare este și în Franța, care a anulat Revelionul în stradă, dar și în Germania, care se pregătește pentru impactul valului cinci.

Austria iese din lockdown

Austria, în schimb, încearcă o abordare ușor diferită. De luni, țara iese din carantina națională și se redeschide pentru turiștii străini. Condițiile sunt însă foarte stricte - doar vaccinați și vindecați. Pe lângă certificat, ei au nevoie și de un test negativ, dacă nu au făcut între timp și doza booster.

„Rezultatele pozitive se văd. Pe de o parte, rata de infecții noi a scăzut de cinci ori în ultimele trei săptămâni și ceea ce este foarte important - vaccinarea a crescut foarte mult. Am ajuns să avem chiar și 100.000 de vaccinați pe zi. (...) Am ajuns la peste 78 la sută din populația adultă vaccinată și peste 68 la sută din populația generală vaccinată. Iar acum, deși am ieșit din lockdown începând de luni, totuși, restaurantele și terasele au rămas închise. De ce s-au luat aceste măsuri de prevenție? Tocmai pentru a ne pregăti să avem un Crăciun cvasi-normal și să ne putem întâlni, dar să știți că nici de Crăciun, nici de Revelion nu vor fi deschise barurile, discotecile și cei care vor merge la schi nu vor putea să meargă la petrecerile din stradă atât de mult cunoscute”, a explicat, duminică, la Digi24 medicul Sorin Popescu.

În ce condiții se merge la schi în Austria

Pârtiile de schi sunt deschise atât pentru austrieci, cât și pentru turiștii străini, dar regulile sunt foarte clare, fiind identice cu cele pentru intrarea în țară: numai cei vaccinați, care au peste 16 ani, pot să meargă la schi, la hotel și la restaurant. Vaccinare înseamnă două doze pentru cei care și-au făcut vaccinul după data de 20 iulie și trei doze pentru cei care și l-au făcut înainte de această dată.

„Dacă au trecut mai mult de 9 luni de când v-ați vaccinat cu cele două doze, fie vă faceți doza booster, fie trebuie să aveți un test PCR la trecerea în țară. Copiii peste 12 ani, între 12 și 16 ani, deși nu se impune vaccinarea la intrarea acestora în țară, și ei trebuie să aibă un test PCR la intrare și să și-l repete la fiecare două zile cât sunt în Austria”, atrage atenția medicul Sorin Popescu. Prin urmare, ar fi mult mai simplu dacă și ei ar fi vaccinați.

Teste PCR gratuite pentru toată populația

Autoritățile austriece vorbesc mai puțin și fac mai mult, spune Sorin Popescu. De pildă, toată populația rezidentă, indiferent că sunt cetățeni austrieci sau au alte cetățenii, inclusiv românii au dreptul și facilitatea de a se testa gratuit PCR de câte ori doresc. Există un test PCR din salivă, pe care ți-l iei de la orice magazin, ți-l administrezi de acasă, te înregistrezi pe un site și-ți vine rezultatul în 12 ore. Eu personal, care trebuie să călătoresc cu familia acum, de Crăciun, în România, mă voi testa astăzi, astfel încât să fiu sută la sută convins că nu pun la risc pe nimeni, deși atât eu, cât și soția suntem vaccinați cu trei doze și copiii sunt vaccinați cu două doze”, a povestit medicul român.

„Mai mult decât atât, autoritățile austriece au început să trimită celor care au o schemă completă de vaccinare scrisori de invitare pentru doza booster și ceea ce este foarte important - și chiar zilele acestea am primit de la Primăria din Viena, în patru limbi - o broșură în care sunt explicate miturile cu care au fost intoxicați oamenii care nu s-au vaccinat până acum. De fapt, ăsta este rolul Guvernului, nu să impună restricții atunci când nu se mai poate sau când este prea târziu, ci să impună niște măsuri de prevenție, astfel încât să învățăm din trecut”, a punctat Sorin Popescu.

„Și austriecii pot fi intoxicați, nu sunt mult diferiți de români”

Rugat să exemplice ce scrie în broșura Primăriei Viena, medicul Sorin Popescu a spus: „Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că aș da apă la moară antivacciniștilor, dar sunt toate prostiile care au fost debitate de către partidele extremiste, de la lupta lor împotriva purtării măștii la lupta împotriva distanțării sociale. Nu mai au să ne spună decât că nu mai trebuie să ne spălăm pe mâini, ca să fim democrați, nu mai au decât să ne spună că vaccinurile au creat criza mondială a cipurilor, că s-au folosit prea multe cipuri! Este incredibil unde s-a ajuns și este incredibil că atât de mulți oameni needucați de fapt și-au pus viața la risc nevaccinându-se până în acest moment”, a spus, indignat, medicul român.

În timpul celor trei săptămâni de lockdown din Austria, în fiecare weekend au avut loc mitinguri de protest la care au participat zeci de mii de oameni, aceste demonstrații fiind organizate de cercurile antivacciniste și de partidele extremiste.

„Să știți că austriecii nu sunt mult diferiți de români. Și ei pot fi intoxicați, și ei au fost intoxicați - și mulți oameni din țările vestice -, dar guvernul a fost responsabil și chiar dacă și-a pierdut din popularitate pe termen scurt și mediu prin aceste măsuri, le-a luat. Iar de la 1 februarie vaccinarea devine obligatorie și asta nu se face în interesul politicienilor care vor voturi, asta se face în interesul oamenilor care i-au votat pe ei să-i conducă, astfel încât să ieșim cu toții din această criză. De aceea, îmi doresc din suflet ca și guvernul României să înțeleagă că nu guvernează pentru a satisface oamenii pentru o săptămână, două, guvernează pentru a crea o stare de normalitate pe termen lung, pentru că și românii au dreptul la o viață normală”, a încheiat Sorin Popescu, medic român stabilit în Austria.

